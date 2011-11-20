حوادث المرور: وفاة 28 شخصا و جرح 1240 آخرين خلال الأسبوع المنصرم

الجزائر - سجلت وحدات الحماية المدنية خلال الأسبوع المنصرم أزيد من ألف حادث مرور أدى إلى وفاة 28 شخصا و جرح 1240 آخرين، حسبما أفاد به اليوم الأربعاء بيان لذات المصالح.

وأوضح البيان أن أثقل حصـيلة سجلت خلال الفترة الممتدة ما بين 1 و 7 نوفمبر في ولاية بجاية بوفاة شخصين (02) و جرح 39 آخرين تم إسعافهم و تحويلهــم إلى المراكز لاستشفائية على إثر 24 حادث مرور.

إقرأ أيضا: حوادث المرور : وفاة 5 أشخاص وجرح 106 آخرين خلال عطلة نهاية الأسبوع وخلال نفس الفترة، قامت مختلف الوحدات في مجال العمليات المختلفة بـ 7461 تدخل فـي نفس الفترة لتغطية 6452 عملية إسعاف وإنقاذ الأشخاص في خطر، علاوة على 2303 تدخلا سمح بإخـــماد 1794 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مــختلفـة، يضيف البيان.

أما فيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة عبر كافة التراب الوطني بـ 448 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين عبر 48 ولاية، تحثهم وتذكرهم على ضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى القيام بـ 637 عملية تعقيم عامة عبر 48 ولاية مست عدة منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع حيث خصصت المديرية العامة للحماية المدنية لهاتين العمليتين 1685 عون حماية مدنية بمختلف الرتب بالإضافة إلى 239 سيارة إسعاف و 293 شاحنة مضخة.