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كوفيد- 19: المديرية العامة للأمن الوطني تذكر المواطنين بالإجراءات المتعلقة بتكييف الحجر

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 10 تشرين2/نوفمبر 2020 17:06     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 6 مرات
كوفيد- 19: المديرية العامة للأمن الوطني تذكر المواطنين بالإجراءات المتعلقة بتكييف الحجر

الجزائر - ذكرت المديرية العامة للأمن الوطني المواطنين ومستعملي الطريق العام بالإجراءات المتعلقة بتكييف الحجر الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من مساء يوم الثلاثاء ليصبح من الساعة الثامنة ليلا الى غاية الخامسة من صباح اليوم الموالي وهذا لمدة 15 يوما.

وأوضح بيان للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تحسبا لدخول الإجراءات المتعلقة بتكييف الحجر الجزئي حيز التنفيذ, فإنها تذكر بتعليق نشاط النقل الحضري للأشخاص, العمومي والخاص, خلال أيام العطل الأسبوعية, على المستوى الوطني, وكذا النقل الجماعي للأشخاص ما بين الولايات يبقى ممنوعا.

من جهة أخرى, تم اتخاد إجراء غلق أسواق بيع المركبات المستعملة على مستوى كامل التراب الوطني وذلك لمدة 15 يوما, ابتداء من يوم 9 نوفمبر 2020 الجاري, إلى جانب تمديد إجراءات حظر أي نوع من تجمعات للأشخاص والتجمعات العائلية عبر كامل التراب الوطني, لاسيما حفلات الزواج والختان والتجمعات على مستوى المقابر وغيرها من المناسبات, علاوة على أهمية التقيد بالبروتوكول الصحي على مستوى المساجد.

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كما ذكرت المديرية بالولايات المعنية بإجراءات الحجر الصحي الجزئي, داعية المواطنين إلى ضرورة "الالتزام بالمواقيت المحددة من أجل المحافظة على الصحة العامة وتوصي سواق المركبات ومستعملي الطريق العام بالتقيد بقواعد السياقة السليمة واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي الانسدادات المرورية في ساعات الذروة وقبيل مواقيت بداية الحجر الصحي".

كما أكدت المديرية انها "تعول على تعاون المواطن مع مصالح الشرطة لضمان الصحة العامة والحفاظ على الأرواح وتدعوه للمساهمة الفعالة في تجاوز هذه الظروف الصحية الخاصة".

آخر تعديل على الثلاثاء, 10 تشرين2/نوفمبر 2020 17:20
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كوفيد- 19: المديرية العامة للأمن الوطني تذكر المواطنين بالإجراءات المتعلقة بتكييف الحجر
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 10 تشرين2/نوفمبر 2020 17:06     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 6 مرة   شارك

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