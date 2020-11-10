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الجلفة: حملات تحسيسية لفائدة أصحاب المحلات التجارية حول ضرورة الإلتزام بالتدابير الوقائية

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 10 تشرين2/نوفمبر 2020 12:46     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 5 مرات
الجلفة: حملات تحسيسية لفائدة أصحاب المحلات التجارية حول ضرورة الإلتزام بالتدابير الوقائية فيسبووك: أمن ولاية الجلفة

الجلفة - تعكف مصالح أمن ولاية الجلفة على تنفيذ مخطط تحسيسي مكثف يستهدف أصحاب المحلات التجارية، لحثهم على ضرورة تعزيز التدابير الوقائية للحد من إنتشار وباء كوفيد- 19، حسبما علم يوم الثلاثاء من خلية الإتصال لهذا السلك الأمني.

وأوضح لوأج المكلف بالإعلام لدى أمن الولاية محافظ الشرطة ، فيطس ساعد، بأن هذه الحملات التحسيسية التي شرع فيها عبر مختلف مصالح أمن الدوائر الــ 12 وكذا مصالح الأمن الحضري بعاصمة الولاية، تهدف لضمان إستهداف أكبر قدر من المواطنين في هذه العمليات التحسيسية الرامية للحد من إنتشار الوباء.

و في هذا الصدد يعمل إطارات وأعوان الشرطة على إبراز مختلف الجوانب الوقائية، التي يجب أن يتقيد بها التجار داخل محلاتهم من خلال فرض لبس الكمامة و إحترام التباعد بين الزبائن والمتعاملين وكذا ضمان التعقيم.

و تشمل الخرجات الميدانية التوعوية أيضا الفضاءات العمومية ومحطات النقل الحضري للمسافرين، حيث تقدم مطويات تحسيسية توضح مخاطر المرض و كيفية إنتشاره وسبل الوقاية منه لتفادي التعقيدات صحية التي تصاحبه.

يذكر أن العديد من المصالح والهيئات العمومية تعمل من أجل الحد من إنتشار وباء كوفيد-19، من خلال القيام بحملات تعقيم وتنظيف للمحيط داخل النسيج الحضري و في المؤسسات التربوية لتفادي إجراء الغلق الإستثنائي في حالة إرتفاع عدد الإصابات .

آخر تعديل على الثلاثاء, 10 تشرين2/نوفمبر 2020 13:24
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الجلفة: حملات تحسيسية لفائدة أصحاب المحلات التجارية حول ضرورة الإلتزام بالتدابير الوقائية
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 10 تشرين2/نوفمبر 2020 12:46     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 5 مرة   شارك

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