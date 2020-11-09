تيارت : توقيف شخصين ينتميان الى شبكة دولية لترويج المؤثرات العقلية

تيارت- أوقفت فرقة البحث والتدخل بتيارت شخصين ينتميان الى شبكة دولية منظمة لترويج المؤثرات العقلية مع حجز 6600 كبسولة من المؤثرات العقلية, حسبما أفاد به يوم الإثنين رئيس خلية الإعلام للأمن الولائي.

وأوضح الملازم أحمد خالدي أنه "بناء على معلومات وردت إلى فرقة البحث والتدخل لأمن ولاية تيارت مفادها وجود سيارة تحمل كمية كبيرة من المؤثرات العقلية قادمة من الحدود الشرقية للبلاد متوجهة نحو الحدود الغربية مرورا بولاية تيارت, تم ضبط خطة مكنت من توقيف مركبة نفعية ببلدية السوقر وضبط على متنها 6600 كبسولة من المؤثرات العقلية كانت مخبأة بإحكام".

وتم توقيف السائق وسائق مركبة أخرى كانت تقوم بفتح الطريق ومراقبة الحواجز, وفق نفس المسؤول.

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وأبرز ذات المصدر أنه أثناء التحقيق تبين أن هذين الشخصين ينتميان إلى شبكة دولية لترويج المؤثرات العقلية.

وقد وجهت لهما تهمة استيراد المؤثرات العقلية في اطار جماعة إجرامية منظمة ونقلها بطريقة غير شرعية قصد البيع ليتم اليوم تقديهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة السوقر.