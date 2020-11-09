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الأئمة مدعوون إلى اقامة صلاة الاستسقاء السبت المقبل

  أدرج يـوم : الإثنين, 09 تشرين2/نوفمبر 2020 17:06     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 12 مرات
الأئمة مدعوون إلى اقامة صلاة الاستسقاء السبت المقبل

الجزائر - دعت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الأئمة إلى إقامة صلاة الاستسقاء نظرا لتأخر سقوط الأمطار, وذلك يوم السبت القادم ابتداء من الساعة التاسعة (09:00) صباحا, مع إمكانية تكرارها متى دعت الحاجة لذلك, حسب ما أفاد به يوم الاثنين بيان للوزارة.

وأوضح المصدر ذاته أن الوزارة "أصدرت تعليمة إلى السادة مديري الشؤون الدينية والأوقاف عبر كل ولايات الوطن ومن خلالهم إلى السادة الأئمة, تدعوهم فيها إلى إقامة صلاة الاستسقاء نظرا لتأخر سقوط الأمطار, وذلك يوم السبت 28 ربيع الأول 1442 هـ الموافق ل 14 نوفمبر 2020, ابتداء من الساعة التاسعة (9:00) صباحا, مع إمكانية تكرارها متى دعت الحاجة إلى ذلك في الوقت الذي يختاره السادة المديرون, وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية, مع موافاة الوزارة بتاريخ إقامتها متى تم اللجوء إلى تكرارها".

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وفي ذات السياق, دعت الوزارة الأئمة من خلال التعليمة إلى "الحديث في خطبهم وتوجيهاتهم عن ترسيخ ثقافة ترشيد استعمال المياه والمحافظة على الثروة الغابية باعتبارهما عاملا مهما في الإنتاج والتنمية, لاسيما عقب الحرائق الأخيرة التي مست بعض ولايات الوطن".

وشددت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف -يضيف البيان- على "ضرورة احترام التدابير الوقائية من فيروس (كوفيد-19) والالتزام بها أثناء أداء صلاة الاستسقاء".

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الأئمة مدعوون إلى اقامة صلاة الاستسقاء السبت المقبل
  أدرج يـوم : الإثنين, 09 تشرين2/نوفمبر 2020 17:06     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 12 مرة   شارك

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