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كوفيد-19: وزارة البريد والمواصلات تجدد دعوتها للمواطنين للتحلي بإجراءات الوقاية في مكاتب البريد

  أدرج يـوم : الإثنين, 09 تشرين2/نوفمبر 2020 13:32     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 15 مرات
كوفيد-19: وزارة البريد والمواصلات تجدد دعوتها للمواطنين للتحلي بإجراءات الوقاية في مكاتب البريد

الجـزائر - دعت وزارة البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية المواطنين مجددا للتحلي باليقظة و روح التعاون مع عمال و أعوان مكاتب البريد و الوكالات التجارية لمتعاملي الهاتف الثابت و النقال المسخرين لخدمتهم من خلال الالتزام و التطبيق السليم للإجراءات الاحترازية المبادر بها لحماية صحتهم وذلك جراء التزايد في حالات الاصابة بوباء كورونا "كوفيد-19 " عبر الوطن.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الاثنين أنه ينبغي على مرتفقي هياكل البريد و الاتصالات التقيد الواعي بالتدابير الوقائية الموصى بها من قبل الهيئات الصحية، تجنب الاكتظاظ و احترام مسافات التباعد الاجتماعي عند التوافد على مكاتب البريد و الوكالات التجارية واتباع المسارات المعدة بواسطة الاشارات و اللافتات المخصصة لتنظيم الانتظار و التحرك عند التوافد على مرافق البريد و الاتصالات بالاضافة الى ارتداء الكمامات و الاقنعة الواقية مع الاستعمال المنتظم لمحلول تطهير الايدي.

وذكر البيان المواطنين باستغلال التدابير التي وضعها القطاع حيز التنفيذ لتسهيل استفادتهم من الخدمات في ظل مراعاة التوصيات الوقائية المعتمدة، و منها آلية التوكيل الخاصة بفئة المتقاعدين و التي تمكنهم، بصفة استثنائية، من السحب عن طريق تفويض شخص آخر ينوب عنهم ، وذلك بهدف التقليل من تنقلات المواطنين، خاصة المسنين منهم الذين يعتبرون الأكثر ضعفا وعرضة للفيروس.

وذكر أيضا بضرورة استعمال الموزعات الآلية للنقود التابعة لشبكتي بريد الجزائر و البنوك لسحب اموالهم و تحويلها، و وسائط الدفع الالكتروني (نهائيات الدفع) عبر الأنترنت والتطبيقات الهاتفية لتسديد قيمة المقتنيات و فواتير استهلاك الماء والهاتف والانترنت و الكهرباء والغاز و غيرها، للتقليل من تداول الأوراق المالية و العملات النقدية في مختلف المعاملات.

وبشأن الامكانية المتاحة لعمال و موظفي المؤسسات والإدارات العمومية لتلقي رواتبهم بواسطة آلية "الساعي" المعين للنيابة عنهم في هذه العملية، فتتم وفق إجراءات تم تحديدها خصيصا لهذا الغرض مع الادارات المنتمين ?ليها.

وتم تسخير مكاتب بريدية متنقلة لتمكين أفراد الأسلاك المجندة في مكافحة الوباء من مصالح الأمن، الحماية المدنية و قطاع الصحة، من سحب الأجور على مستوى أماكن عملهم طيلة مواعيد صبها، دعما لجهودهم في مواجهة الجائحة.

كلـمات مفتـاحيــة :
كوفيد-19: وزارة البريد والمواصلات تجدد دعوتها للمواطنين للتحلي بإجراءات الوقاية في مكاتب البريد
  أدرج يـوم : الإثنين, 09 تشرين2/نوفمبر 2020 13:32     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 15 مرة   شارك

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