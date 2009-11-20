Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

جرائم معلوماتية: معالجة 152 قضية نصب واحتيال عبر الأنترنت خلال 9 أشهر

  أدرج يـوم : الإثنين, 09 تشرين2/نوفمبر 2020 13:23     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 13 مرات
جرائم معلوماتية: معالجة 152 قضية نصب واحتيال عبر الأنترنت خلال 9 أشهر

الجزائر - عالجت فرق مكافحة الجرائم المعلوماتية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني 152 قضية تتعلق بالجرائم المعلوماتية والنصب والاحتيال عبر الانترنت سمحت بتوقيف 216 شخصا خلال الفترة الممتدة من يناير إلى غاية 30 سبتمبر الماضي، حسبما أفاد به اليوم الاثنين بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأوضحت المصالح ذاتها أن "التحليل الجنائي أفضى إلى أن عمليات الاحتيال عبر الأنترنت استهدفت المواطنين من مختلف الفئات والأعمار عبر الوطن" حيث يقوم المجرمون بعرض امتيازات أو خدمات وسلع وهمية والإيحاء بالحصول على أموال، ما يجر ضحاياهم "وفق خطوات احتيالية تدريجية"، لفتح روابط مشبوهة ومنه تحقيق النتيجة الإجرامية.

إقرأ أيضا:   صدور احكام تتراوح بين 10 اشهر الى 3 سنوات حبسا نافذا في حق عدد  من مسربي مواضيع البكالوريا

وبالموازاة أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أنها تواصل حملة التوعوية حول جرائم النصب والاحتيال عبر الأنترنت وذلك عبر صفحتيها الرسمية على الفايسبوك والتويتر، تدعو من خلالها مستعملي شبكات التواصل الاجتماعي والأنترنت خاصة الأولياء، إلى التحلي باليقظة من حيل المخترقين (الهاكر) والمحتالين، الذين يلجؤون للرسائل المزيفة التي تمكنهم من الحصول على البيانات الشخصية والكلمات السرية المتعلقة بحسابات ضحاياهم الشخصية أو حتى سرقة هويتهم الرقمية، والدعوة أيضا إلى مراقبة الأطفال خلال استعمال الأنترنت وتوعيتهم المستمرة من مساوئه.

وذكرت المديرية في سياق متصل، بالدعائم الاتصالية الرسمية، ممثلة في الموقع الإلكتروني وصفحتي الفايسبوك والتويتر، إضافة إلى الرقم الأخضر 1548 وخط شرطة النجدة 17، للإصغاء وتلقي البلاغات 24 سا/24 سا.

كلـمات مفتـاحيــة :
جرائم معلوماتية: معالجة 152 قضية نصب واحتيال عبر الأنترنت خلال 9 أشهر
  أدرج يـوم : الإثنين, 09 تشرين2/نوفمبر 2020 13:23     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 13 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.11.09

قضية خليفة بنك: متهمون يزعمون أن أقولا لم يدلوا بها أثناء التحقيق نسبت إليهم

20.11.09

الجزائر ليست في وضعية "انسداد " سياسي (سفيان جيلالي)

20.11.09

حرائق الغابات بقوراية (تيبازة): تجنيد أزيد من 50 مختصا نفسانيا للتكفل بالمتضررين

20.11.09

بسكرة : 5 سنوات سجنا نافذا في حق رئيس المجلس الشعبي البلدي لسيدي عقبة

20.11.09

عمار بلحيمر: زمن الوصاية على الإعلام قد ولى

20.11.09

ملتقى الحوار السياسي الليبي: الرئيس قيس سعيد يؤكد ان "حل الازمة لا يمكن ان يكون الا…

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.11.05

مشروع قانون المالية 2021 : تسخير ميزانية بأكثر من 16 مليار دينار لقطاع التجارة

20.11.03

حصيلة انتشار فيروس كورونا في الجزائر 03نوفمبر2020

20.11.04

رزيق يشارك في مراسيم افتتاح معرض الصين الدولي للتصدير والاستيراد

20.11.05

وضع مخطط استعجالي فوري لاحتواء انتشار وباء كورونا

20.11.02

تعديل الدستور: نتائج الاستفتاء تعد "تعبيرا حقيقيا وكاملا" لإرادة الشعب

20.11.02

الاستفتاء على تعديل الدستور: 66.80 بالمائة صوتوا لصالح المشروع