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وفاة حافظ شرطة بأمن ولاية تيزي وزو بطلق ناري من سلاح الخدمة

  أدرج يـوم : الأحد, 08 تشرين2/نوفمبر 2020 19:41     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 6 مرات

الجزائر- سجلت المديرية العامة للأمن الوطني, يوم الأحد, إصابة حافظ شرطة يبلغ من العمر 42 سنة بمنزله الكائن بتيزي غنيف (ولاية تيزي وزو) بطلق ناري من سلاح الخدمة, حيث لفظ أنفاسه الأخيرة قبل الوصول إلى المستشفى.

وأوضح بيان لمصالح الأمن الوطني أن المعني "كان تابعا لأمن دائرة تيزي غنيف بأمن ولاية تيزي وزو", مشيرا الى أن "التحقيق مفتوح من طرف النيابة المختصة إقليميا".

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وفاة حافظ شرطة بأمن ولاية تيزي وزو بطلق ناري من سلاح الخدمة
  أدرج يـوم : الأحد, 08 تشرين2/نوفمبر 2020 19:41     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 6 مرة   شارك

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