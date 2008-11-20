الشلف: السيطرة على حريق غابة "سيدي علي" و إتلاف أزيد من 300 هكتار من الغطاء النباتي

وأوضح المكلف بالإعلام بالمديرية الولائية للحماية المدنية, النقيب يحي مساعدية لوأج أن "أعوان وفرق الإطفاء تمكنت ليلة السبت إلى الأحد من السيطرة شبه كليا على حريق غابة سيدي علي بواد قوسين, الذي إندلع أول أمس الجمعة ضمن عدد من الحرائق نشبت على مستوى 10 ولايات من الوطن".
وأبرز النقيب مساعدية أن "أربع وحدات عملياتية لا تزال مسخرة لليوم الثالث على التوالي بعين المكان وعلى أهبة الإستعداد للتدخل في حال إعادة إندلاع بؤر أخرى للحريق, على أن يتم الإنتهاء كليا من عملية الإخماد خلال الساعات المقبلة".
واستنادا لذات المصدر, فقد خلف حريق غابة "سيدي علي" خسائر في الغطاء النباتي قدرت ب 310 هكتار , بما فيها أشجار الصنوبر الحلبي والأحراش وعدد من الأشجار المثمرة بالإضافة إلى البيوت البلاستيكية المجاورة للغابة وكذا صناديق النحل وأعمدة كهربائية.
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يذكر أن وحدات الحماية المدنية واجهت صعوبة في السيطرة و إخماد هذا الحريق الذي اندلع أول أمس, بسبب سرعة الرياح وإرتفاع درجات الحرارة وصعوبة المسالك الغابية, وهو ما إستدعى طلب الدعم من وحدتي الحماية المدنية بولايتي عين الدفلى وغليزان.
كما شهدت عملية إخماد حريق غابة "سيدي علي" مشاركة مروحية من المجموعة الجوية للحماية المدنية, ليصل مجموع التعداد والإمكانيات المسخرة إلى زهاء 83 عونا من مختلف الرتب, و23 شاحنة إطفاء وسيارة إسعاف وسيارة إتصال بالإضافة إلى 3 شاحنات للتزود بالمياه تابعة لمصالح بلدية واد قوسين.
للإشارة سجلت ولاية الشلف خلال حملة الوقاية ومكافحة حرائق الغابات برسم السنة الجارية "خسائر معتبرة" بلغت, فضلا عن خسائر حريق غابة سيدي علي, 2241 هكتار.