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البليدة: إحصاء 1630 شخص مخالف لقانون الحجر الصحي الجزئي خلال أسبوع

  أدرج يـوم : الأحد, 08 تشرين2/نوفمبر 2020 13:47     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 55 مرات
البليدة: إحصاء 1630 شخص مخالف لقانون الحجر الصحي الجزئي خلال أسبوع فيسبووك: أمن ولاية البليدة

البليدة - أحصت مصالح الشرطة لولاية البليدة خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر الجاري 1630 مخالفا لقانون الحجر الصحي الجزئي، من بينهم 891 مخالفة متعلقة بعدم لبس الكمامة، حسبما علم يوم الأحد من هذه الهيئة الأمنية.

و اوضح ذات المصدر أنه  في إطار العمل المنوط بمصالح الشرطة للحد من إنتشار وباء كوفيد-19، عن طريق تطبيق الإجراءات الخاصة بالحجر الصحي الجزئي لضمان أمن المواطنين والحفاظ على صحتهم، تم إحصاء 1630 شخص خالفوا قانون الحجر الصحي الجزئي، منها 891 مخالفة متعلقة بعدم لبس الكمامة.

و أضاف ذات المصدر أن عناصر الأمن قاموا إثر ذلك بتحرير مخالفات في حق المخالفين و إنجاز ملفات جزائية ضدهم أرسلت للعدالة، مشيرا إلى وضع 99 مركبة و 40 دراجة نارية في المحشر في نفس الإطار.

و في سياق متصل، و بخصوص المخالفات المتعلقة بالمحلات التجارية، تم مراقبة 1520 محل حيث أحصت مصالح الشرطة 801 مخالفة بسبب عدم ارتداء الكمامات، و 225 مخالفة بسبب عدم إحترام التباعد الجسدي، و 269 مخالفة بسبب عدم تنظيف و تعقيم المحلات،و 155 مخالفة بسبب عدم وضع اللافتات و الإشارات.

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البليدة: إحصاء 1630 شخص مخالف لقانون الحجر الصحي الجزئي خلال أسبوع
  أدرج يـوم : الأحد, 08 تشرين2/نوفمبر 2020 13:47     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 55 مرة   شارك

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