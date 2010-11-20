البليدة: إحصاء 1630 شخص مخالف لقانون الحجر الصحي الجزئي خلال أسبوع

و اوضح ذات المصدر أنه في إطار العمل المنوط بمصالح الشرطة للحد من إنتشار وباء كوفيد-19، عن طريق تطبيق الإجراءات الخاصة بالحجر الصحي الجزئي لضمان أمن المواطنين والحفاظ على صحتهم، تم إحصاء 1630 شخص خالفوا قانون الحجر الصحي الجزئي، منها 891 مخالفة متعلقة بعدم لبس الكمامة.
و أضاف ذات المصدر أن عناصر الأمن قاموا إثر ذلك بتحرير مخالفات في حق المخالفين و إنجاز ملفات جزائية ضدهم أرسلت للعدالة، مشيرا إلى وضع 99 مركبة و 40 دراجة نارية في المحشر في نفس الإطار.
و في سياق متصل، و بخصوص المخالفات المتعلقة بالمحلات التجارية، تم مراقبة 1520 محل حيث أحصت مصالح الشرطة 801 مخالفة بسبب عدم ارتداء الكمامات، و 225 مخالفة بسبب عدم إحترام التباعد الجسدي، و 269 مخالفة بسبب عدم تنظيف و تعقيم المحلات،و 155 مخالفة بسبب عدم وضع اللافتات و الإشارات.