حريق غابات قوراية (تيبازة) : مديرية سونلغاز تعلن عن العودة التدريجية للطاقة بعد إنتهاء عمليات إخماد النيران

تيبازة - أعلنت مديرية توزيع الكهرباء و الغاز بتيبازة يوم السبت عن العودة التدريجية للطاقة فور التحكم النهائي في حرائق الغابات التي شبت يوم أمس الجمعة في غابات قوراية و تسببت في هلاك شخصين حرقا، حسب ما أفاد بيان للمؤسسة.

و أوضح البيان أن مصالح شركة سونلغاز، جندت جميع الفرق التقنية مباشرة عقب إندلاع عديد الحرائق بغابات قوراية، 70 كلم أقصى غرب تيبازة، حيث قامت بالتعطيل الكلي لشبكة الغاز الطبيعي تفاديا لوقوع حوادث على أن يتم تشغيلها مجددا و تدريجيا بعد إعلان التحكم النهائي في النيران.

و بخصوص شبكة توزيع الكهرباء، كشف ذات المصدر عن تسجيل أضرار وصفت ب"الكبيرة" على مستوى شبكة الضغط المتوسط و المنخفض، مما تسبب في إنقطاع التيار الكهربائي على مستوى عدد من التجمعات السكانية من دائرة الداموس و قوراية.

و تجري حاليا عملية إصلاح الأعطاب و إرجاع الطاقة الكهربائية للزبائن تدريجيا بكل من وسط مدينة قوراية التي يتم تموينها بصفة عادية فيما تبقى الأشغال متواصلة لإصلاح الاعطاب بكل من "واد حربيل" بالداموس و كذا قريتي كل من "رابطة" و "بن علي" بدائرة قوراية.

يذكر أن الحصيلة الأولية المعلن عنها من قبل خلية الأزمة الولائية أعلنت عن هلاك شخصين في الثلاثينات من العمر حرقا داخل كوخ لتربية الدواجن بأعالي دوار مهابة.

من جهتها أفادت مصالح الحماية المدنية لتيبازة، بأن عملية إخماد النيران متواصلة و تم التحكم في نحو 90 بؤرة من بؤر الحرائق المسجلة بعدد من قرى و مداشر دائرة قوراية و هي مهابة و إملحاين و سعدونة و إعاشورن و إزغراثن و واد السبت.

وإثر ذلك تم تشكيل خلية أزمة على مستوى دائرة قوراية تترأسها والي تيبازة، لبيبة ويناز، بحضور الاسلاك الامنية و القطاعات المعنية لإتخاذ جميع الإجراءات اللازمة و الاستعجالية قصد إحتواء الوضع و التكفل الأنجع بالضحايا.

كما غادر جميع المسعفين مستشفى قوراية جراء الاختناقات المسجلة جراء كثافة الدخان ، مثلما أكده لوأج المدير المحلي للصحة محمد بورحلة.