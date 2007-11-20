حوادث المرور : وفاة 10 أشخاص وإصابة 185 آخرين خلال ال48 ساعة الأخيرة

الجزائر - لقي عشرة (10) أشخاص حتفهم وأصيب 185 آخرون بجروح خلال ال48 ساعة الاخيرة جراء حوادث مرور وقعت على المستوى الوطني, حسب ما أفاد به يوم السبت بيان للمديرية العامة للحماية المدنية.

وأشار البيان الى أن أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية الجزائر بوفاة شخصين اثنين (15 و 16 سنة) على اثر اصطدام سيارة بدراجة نارية على طريق زرالدة اتجاه ازور شاطئ، تم تحويل الضحايا الى مستشفى محلي.

وبخصوص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19), قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة عبر كافة التراب الوطني بـ 76 عملية تحسيسية عبر 09 ولايات (35 بلدية) لفائدة المواطنين تحثهم وتذكرهم بضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي.

وحسب ذات الحصيلة قامت ذات الوحدات بـ 90 عملية تعقيم عبر 11 ولاية (38 بلدية) من منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع، أين خصصت المديرية العامة للحماية المدنية لهتين العمليتين 243 عون حماية مدنية بمختلف الرتب، 41 سيارة إسعاف و 39 شاحنة.

وفي اطار نشاطاتها قامت مصالح الحماية المدنية خلال ذات الفترة بتدخلات من أجل تقديم الإسعافات الأولية لـ 21 شخصا مختنقا بغاز أحادي الكربون المنبعث من أجهزة التدفئة و مسخنات الحمام في كل من ولايات الجزائر، مستغانم، بسكرة، سيدي بلعباس و تيسمسيلت. و تم التكفل بالضحايا في عين المكان قبل نقلهم الى مراكز صحية.

من جهة أخرى, تدخلت مصالح الحماية المنية لولاية الشلف على اثر وفاة طفلين متفحمين (02 و 04 سنوات) على اثر حريق منزل يقع بالمكان المسمى بقعة البساكرة بلدية الدروع دائرة الشلف.