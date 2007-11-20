إخماد 21 حريقا غابيا على المستوى الوطني خلال ال48 الساعة الأخيرة

وأوضح ذات المصدر أن مصالح الحماية المدنية تدخلت لإخماد 21 حريقا غابيا على مستوى كل من لايات وهران، سيدي بلعباس، الشلف، تيبازة، بومرداس، تيزي وزو و بجاية, خلال الفترة المذكورة.

وأشار البيان إلى أن هذه الحرائق أسفرت عن وفاة شخصين 02 متفحمين داخل مدجنة و اصابة 10 اخرين باختناق جراء استنشاقهم للدخان المنبعث من الحرائق إلى جانب إجلاء 03 عائلات متكونة من 15 فردا على اثر حرائق غابية على مستوى بعض القرى (دوار مهابة، سعدونة، املحاين، اعشورن، ايز) ببلدية قوراية بولاية تيبازة.

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كما أشارت الحصيلة إلى تدخل مصالح الحماية المدنية لولاية الشلف على اثر وفاة 02 طفلين متفحمين (02 و 04 سنة) بعد نشوب حريق بمنزل يقع ببقعة البساكرة بلدية الدروع دائرة الشلف.