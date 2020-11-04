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دخول مدرسي: الأمن الوطني يضاعف عمليات المراقبة لردع مخالفي قواعد السياقة  

  أدرج يـوم : الأربعاء, 04 تشرين2/نوفمبر 2020 17:55     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 6 مرات

الجزائر - قامت المديرية العامة للأمن الوطن، اليوم الأربعاء، في إطار الدخول المدرسي للطورين المتوسط والثانوي، بمضاعفة عمليات مراقبة السرعة لردع مخالفي قواعد السياقة ومنع التوقف العشوائي.

وأوضح بيان لمصالح الامن الوطني أن "التشكيلات الشرطية باشرت، منذ الساعات الأولى من صبيحة اليوم الأربعاء، في التموقع عبر كافة النقاط والأماكن لتسهيل حركة المرور من خلال مضاعفة عملية مراقبة السرعة لردع مخالفي قواعد السياقة ومنع التوقف العشوائي، بالاستعانة بكافة الوحدات الأمنية، على غرار الوحدة الجوية للأمن الوطني التي تساهم بشكل فعال في التنسيق الميداني لتحقيق الانسيابية المرورية وتسهيل تنقل المواطنين".

وأضاف البيان أن مصالح الأمن الوطني "رافقت تلاميذ الطورين المتوسط والثانوي في أول أيام من التحاقهم بمقاعد الدراسة وتسهيل عملية تنقلهم من خلال تفعيل الإجراءات الوقائية التي تضمن سلامة أبنائنا المتمدرسين عبر تحقيق الإنسانية المرورية وتأمين محيط المؤسسات التربوية".

وبالمناسبة، ذكرت المديرية العامة للأمن الوطني أنه تم برمجة دروس نموذجية الهدف منها "توسيع دائرة المعارف والثقافة الأمنية لدى كافة التلاميذ المتمدرسين"، حيث اختارت لهذه السنة الدراسية مواضيع تتعلق بالسلامة الصحية لتفادي انتشار وباء كوفيد 19 وكذا السلامة المرورية والاستعمال السيئ للأنترنت والمحافظة على البيئة والمحيط لغرس ثقافة أمنية وزيادة الوعي لدى التلميذ".

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دخول مدرسي: الأمن الوطني يضاعف عمليات المراقبة لردع مخالفي قواعد السياقة  
  أدرج يـوم : الأربعاء, 04 تشرين2/نوفمبر 2020 17:55     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 6 مرة   شارك

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