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حوادث المرور: وفاة 43 شخصا وإصابة 171 آخرين خلال أسبوع

  أدرج يـوم : الأربعاء, 04 تشرين2/نوفمبر 2020 17:50     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 3 مرات
حوادث المرور: وفاة 43 شخصا وإصابة 171 آخرين خلال أسبوع

الجزائر - لقي 43 شخصا حتفهم وأصيب 171 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في مختلف جهات الوطن وذلك خلال الفترة الممتدة من 27 أكتوبر الماضي الى 2 نوفمبر الجاري حسبما ما أفادت به اليوم الاربعاء حصيلة لمصالح الدرك الوطني.

وأوضح المصدر ذاته أن ولايتي الجزائر العاصمة وقسنطينة سجلت بهما 8 حوادث مرور، تليهما ولايتا البليدة وباتنة ب7 حوادث.

وفيما يخص حوادث المرور حسب الولايات، فقد سجلت بولايتي الجزائر وقسنطينة 8 حوادث، متبوعتين بولايتي البليدة و باتنة بـ 7 حوادث. أما الولايات التي لم يسجل فيها أي حادث مرور فهي كل من تيارت، تسمسيلت، مستغانم، معسكر، البيض، النعامة، بشار، تندوف، أم البواقي والطارف.

وبالنسبة للأسباب التي أدت الى وقوع حوادث المرور، فأرجع المصدر ذلك الى العنصر البشري بالدرجة الاولى بنسبة 84 بالمائة، بسبب السرعة المفرطة خاصة في المنعرجات، التجاوزات والمناورات الخطيرة، عدم إحترام مسافة الأمان وقانون المرور وقواعد السياقة السليمة، بالإضافة إلى أسباب أخرى متعلقة بحالة المركبات والطرق والمحيط .

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ودعت قيادة الدرك الوطني مستعملي الطريق إلى التحلي بروح المسؤولية واحترام قواعد السياقة بشكل عام حفاظا على أرواح المواطنين.

ويبقى الرقم الأخضر (1055) تحت تصرف المواطن لتقديم يد المساعدة أو التدخل في الحالات الطارئة، وكذا صفحة الفايسبوك وموقع (tariki.dz) للتعرف على حالة الطرقات وموقع الشكاوى المسبقة والاستعلام عن بعد (ppgn.mdn.dz). 

للاشارة فإن الحملة التحسيسية الوطنية المنظمة من طرف قيادة الدرك الوطني، المتزامنة مع الدخول الاجتماعي لسنة 2020/2021، لا تزال متواصلة إلى غاية 18 نوفمبر الجاري تحت شعار "الدرك الوطني يرافقكم لدخول اجتماعي آمن".

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حوادث المرور: وفاة 43 شخصا وإصابة 171 آخرين خلال أسبوع
  أدرج يـوم : الأربعاء, 04 تشرين2/نوفمبر 2020 17:50     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 3 مرة   شارك

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