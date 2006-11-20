Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

كوفيد-19: المديرية العامة للأمن الوطني تؤكد رفع مستوى تفعيل الدور المنوط بمختلف تشكيلاتها

  أدرج يـوم : الأربعاء, 04 تشرين2/نوفمبر 2020 16:53     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 25 مرات
كوفيد-19: المديرية العامة للأمن الوطني تؤكد رفع مستوى تفعيل الدور المنوط بمختلف تشكيلاتها

الجزائر - أكدت المديرية العامة للأمن الوطني، في بيان لها اليوم الاربعاء، عن الرفع من مستوى تفعيل الدور المنوط بمختلف تشكيلاتها لتجاوز الآثار المترتبة عن تفشي فيروس كوفيد-19.

وأوضح البيان ان المديرية العامة للأمن الوطني "تعمل على تطبيق اللوائح التنظيمية ذات الصلة لمجابهة وباء كورونا والوقاية منه"، مؤكدة على "تطبيق البروتوكول الصحي بالتباعد الاجتماعي وشروط فتح المحلات التجارية وتنظيم النقل الجماعي وارتداء الكمامات الواقية وكل ما يتعلق بالحماية والوقاية المقررة في

الأماكن العمومية".

وفي ذات السياق، أكدت المديرية أنها "تواصل حرصها الدائم لضمان سلامة وأمن المواطن، لاسيما في الظروف التي تستدعي التجنيد الميداني لقواتها للمساهمة في

تجاوز الآثار المترتبة عن الحالات الاستثنائية، على غرار تفشي فيروس كورونا".

وبمجرد استفحال الوباء، وجهت الوحدات الإقليمية إلى "تبني المقاربة الشرطية الرامية إلى مرافقة مختلف الهيئات والمنظمات الاجتماعية من خلال التوجيه والإرشاد والتحسيس، بالإضافة للمساعدة العملياتية في شتى المجالات".

وأضاف البيان أنه "بفضل الجهود المشتركة مع بقية الفاعلين، لاسيما في المرحلة الأولى من انتشار الوباء، تشكل حس وطني رفيع لدى مختلف فئات المجتمع تجسد في القابلية لمجمل الإجراءات الاحترازية التي أقرتها السلطات العليا للبلاد، حيث كانت النتائج ايجابية ومرضية"، مضيفا في ذات الصدد ان "الوعي والالتزام الصارم بقواعد الوقاية التي تبقى الحصن المنيع أمام خطورة هذا الداء الخطير على صحة وحياة كل المواطنين".

وفي هذا السياق، اشار البيان الى أن "المعاينة الراهنة، وعلى وجه الخصوص بعد رفع الحجر الصحي عن بعض النشاطات لتمكين أصحابها من الشروع مجددا في نشاطاتهم وفقا لشروط معينة، أظهرت تلاش محسوس في الالتزام بالضوابط المقررة، ما أدى إلى تفاقم الوضع، وهي الحالة التي تتعارض مع مقتضيات الصحة العامة التي تشكل صلب اهتمامات مصالح الدولة".

وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني في بيانها انها "ستبقى تقدم العون والمساعدة لكل المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني للتخفيف من آثار الجائحة والتصدي لها"، معبرة عن "يقينها الراسخ بأن وعي وسلوك المواطن يبقى الأساس في تحقيق هذا الهدف المنشود لحماية الأشخاص والمجتمع".

 

آخر تعديل على الأربعاء, 04 تشرين2/نوفمبر 2020 17:33
كلـمات مفتـاحيــة :
كوفيد-19: المديرية العامة للأمن الوطني تؤكد رفع مستوى تفعيل الدور المنوط بمختلف تشكيلاتها
  أدرج يـوم : الأربعاء, 04 تشرين2/نوفمبر 2020 16:53     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 25 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.11.06

كورونا : 631 إصابة جديدة، 266 حالة شفاء و 13 حالة

20.11.06

تحضير ''خبز الملة''...عادة تراثية متميزة في طبخ البدو الرحل بمنطقة البرمة الحدودية

20.11.06

جبهة القوى الاشتراكية: الجزائر بحاجة لحل سياسي ديمقراطي وتوافقي

20.11.06

إقامة أول صلاة جمعة بجامع الجزائر

20.11.06

مقاربة الجزائر تعد المرجع الأساسي لتسوية الأزمة في ليبيا

20.11.06

المتحف الوطني للأثار القديمة و الفنون الاسلامية يستعد لاستقبال زواره بوجه جديد

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.11.03

حصيلة انتشار فيروس كورونا في الجزائر 03نوفمبر2020

20.11.03

الرئيس تبون "يستجيب للعلاج" وحالته الصحية في "تحسن تدريجي"

20.11.04

رزيق يشارك في مراسيم افتتاح معرض الصين الدولي للتصدير والاستيراد

20.11.02

الاستفتاء على تعديل الدستور: 66.80 بالمائة صوتوا لصالح المشروع

20.11.02

تعديل الدستور: نسبة المشاركة لا تؤثر على نتائج الاستفتاء

20.11.02

تعديل الدستور: نتائج الاستفتاء تعد "تعبيرا حقيقيا وكاملا" لإرادة الشعب