كوفيد-19 : الهلال الأحمر الجزائري يتبرع بمواد صيدلانية وأجهزة طبية لمستشفى بني مسوس

وأكدت رئيسة الهلال الاحمر الجزائري سعيدة بن حبيلس في تصريح لوأج على أهمية هذه العملية الانسانية والتضامنية التي جاءت - كما قالت- من أجل التخفيف من نقص الوسائل الطبية الذي تعاني منه المستشفيات بسبب انتشار وباء كورونا, مشيرة الى أن الهلال تبرع بعدة أجهزة طبية تتمثل أساسا في أجهزة الفحوصات القلبية وأجهزة للتنفس الاصطناعية وكذا وسائل مراقبة أوضاع المرضى والاقنعة الواقية وألبسة و مآزر موجهة للاطباء وشبه الطبيين.
وذكرت السيد بن حبيلس بأن هذه الوسائل الطبية تم التبرع بها من طرف محسنين ومؤسسات وطنية لفائدة المرضى والاطباء, مشيرة الى أن هذه العملية التضامنية متواصلة حيث مست الى غاية اليوم 10 مستشفيات على المستوى الوطني من بينها مستشفى فرجيوة بولاية ميلة.
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من جهته أعرب رئيس مصلحة الامراض الصدرية والتنفسية البروفيسور الحبيب دواغي عن "امتنانه" لهذه الالتفاتة الانسانية التي قام بها الهلال الاحمر الجزائري من أجل مساعدة المرضى والاطباء بالمستشفى خاصة في هذه الظروف الصغبة التي تعرفها مصلحته بسبب انتشار وباء كورونا.
ودعا السيد دواغي المواطنين الى احترام التباعد الاجتماعي واستعمال الكمامات بصفة منتظمة وغسل اليدين و الامتثال للإجراءات الوقائية الاخرى.