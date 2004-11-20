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كوفيد-19 : الهلال الأحمر الجزائري يتبرع بمواد صيدلانية وأجهزة طبية لمستشفى بني مسوس

  أدرج يـوم : الأربعاء, 04 تشرين2/نوفمبر 2020 13:22     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 6 مرات
كوفيد-19 : الهلال الأحمر الجزائري يتبرع بمواد صيدلانية وأجهزة طبية لمستشفى بني مسوس

الجزائر - خصص الهلال الأحمر الجزائري يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة مساعدات انسانية تتمثل في مواد صيدلانية وأجهزة طبية و أقنعة واقية وبدلات و مآزر لمصلحة الامراض الصدرية والتنفسية بالمستشفى الجامعي بني مسوس في اطار الوقاية من وباء كورونا "كوفيد-19".

وأكدت رئيسة الهلال الاحمر الجزائري  سعيدة بن حبيلس في تصريح لوأج على أهمية هذه العملية الانسانية والتضامنية التي جاءت - كما قالت- من أجل التخفيف من نقص الوسائل الطبية الذي تعاني منه المستشفيات بسبب انتشار وباء كورونا, مشيرة الى أن الهلال تبرع بعدة أجهزة طبية تتمثل أساسا في أجهزة الفحوصات القلبية وأجهزة للتنفس الاصطناعية وكذا وسائل مراقبة أوضاع المرضى والاقنعة الواقية وألبسة و مآزر موجهة للاطباء وشبه الطبيين.

وذكرت السيد بن حبيلس بأن هذه الوسائل الطبية تم التبرع بها من طرف محسنين ومؤسسات وطنية لفائدة المرضى  والاطباء, مشيرة الى أن هذه العملية التضامنية متواصلة حيث مست الى غاية اليوم 10 مستشفيات على المستوى الوطني من بينها مستشفى فرجيوة بولاية ميلة.

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من جهته أعرب رئيس مصلحة الامراض الصدرية والتنفسية البروفيسور الحبيب دواغي عن "امتنانه" لهذه الالتفاتة الانسانية التي قام بها الهلال الاحمر الجزائري من أجل مساعدة المرضى والاطباء بالمستشفى خاصة في هذه الظروف الصغبة التي تعرفها مصلحته بسبب انتشار وباء كورونا.

ودعا السيد دواغي المواطنين الى احترام التباعد الاجتماعي واستعمال الكمامات بصفة منتظمة وغسل اليدين و الامتثال للإجراءات الوقائية الاخرى.

آخر تعديل على الأربعاء, 04 تشرين2/نوفمبر 2020 13:45
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كوفيد-19 : الهلال الأحمر الجزائري يتبرع بمواد صيدلانية وأجهزة طبية لمستشفى بني مسوس
  أدرج يـوم : الأربعاء, 04 تشرين2/نوفمبر 2020 13:22     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 6 مرة   شارك

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