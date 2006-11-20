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كورونا : 921 عملية توعية و1500 عملية تعقيم لمؤسسات عمومية وخاصة خلال أكتوبر الماضي

  أدرج يـوم : الأربعاء, 04 تشرين2/نوفمبر 2020 12:58     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 41 مرات
كورونا : 921 عملية توعية و1500 عملية تعقيم لمؤسسات عمومية وخاصة خلال أكتوبر الماضي

الجزائر - قامت مصالح الحماية المدنية خلال أكتوبر المنصرم  بـ 921 عملية تحسيس و توعية لفائدة المواطنين من أخطار جائحة كورونا الى جانب 1500 عملية تطهير وتعقيم مست  عدة منشآت وهياكل عمومية وخاصة, حسب ما أفادت به يوم الأربعاء حصيلة للمديرية العامة للحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر انه "في إطار الوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 , قامت مصالح المديرية العامة للحماية المدنية خلال شهر أكتوبر 2020 , بـ 921 عملية تحسيس و توعية لفائدة المواطنين من أخطار جائحة كورونا كوفيد-19 , الى جانب 1500 عملية تطهير و تعقيم عامة حيث مست عدة منشآت وهياكل عمومية وخاصة,  كوحدات الحماية المدنية, المؤسسات الاستشفائية, دور المسنين, دور الأطفال المسعفة, مراكز البريد, الساحات العمومية و الشوارع".

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كما قامت ذات المصالح خلال خذه الفترة  ب"تسخير 4608 عون حماية مدنية بمختلف الرتب لهذه العملية الهامة ذات الطابع الوقائي مزودين بوسائل وعتاد التدخل مكون من 802 سيارة إسعاف و 667 شاحنة تدخل , و ذلك في اطار مواصلة الجهود المشتركة للجميع  من أجل مكافحة هذا الوباء".

آخر تعديل على الأربعاء, 04 تشرين2/نوفمبر 2020 13:08
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كورونا : 921 عملية توعية و1500 عملية تعقيم لمؤسسات عمومية وخاصة خلال أكتوبر الماضي
  أدرج يـوم : الأربعاء, 04 تشرين2/نوفمبر 2020 12:58     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 41 مرة   شارك

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