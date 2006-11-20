حوادث المرور: وفاة 6 أشخاص وإصابة 139 آخرين خلال 24 ساعة الأخيرة

الجزائر - لقي 6 أشخاص حتفهم وأصيب 139 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة, جراء وقوع حوادث مرور عبر عدة ولايات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة, حسب ما أفاد به يوم الأربعاء, بيان للمديرية العامة للحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر أن وحدات الحماية المدنية, قامت خلال نفس الفترة بإخماد 03 حرائق حضرية ومختلفة في كل من ولايات المسيلة 01 حريق, بومرداس 01 حريق وسطيف 01 حريق, بدون تسجيل خسائر في الأرواح.

كما تدخلت مصالح الحماية المدنية من أجل تقديم الإسعافات الأولية لـ 09 أشخاص مختنقين بغاز أحادي الكربون المنبعث من أجهزة التدفئة ومسخنات الحمام في كل من ولايات تيسمسيلت 05 أشخاص وولاية بجاية 04 اشخاص, وتم التكفل بالضحايا في عين المكان ثم نقلهم في حالة مقبولة الى المركز الصحية.

وذكر البيان أن عدد الأشخاص المتوفيين جراء الاختناق بغاز أحادي الكربون منذ 01 أكتوبر 2020 ارتفع الى 14 شخصا متوفيا وإنقاذ وإسعاف 175 آخرين في عدة ولايات من الوطن.

أما فيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19, قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة عبر كافة التراب الوطني بـ 69 عملية تحسيسية عبر 10 ولايات (29 بلدية) لفائدة المواطنين تحثهم وتذكرهم بضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي, بالإضافة إلى القيام بـ 144 عملية تعقيم عبر 14 ولاية (51 بلدية), من منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.

وقد خصصت المديرية العامة للحماية المدنية لهتين العمليتين, 278 عون حماية مدنية بمختلف الرتب و27 سيارة إسعاف و57 شاحنة.