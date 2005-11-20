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حوادث المرور: وفاة 42 شخصا وإصابة 1217 آخرين خلال أسبوع

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 03 تشرين2/نوفمبر 2020 14:11     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 39 مرات
حوادث المرور: وفاة 42 شخصا وإصابة 1217 آخرين خلال أسبوع

الجزائر - لقي 42 شخصا حتفهم وجرح 1217 آخرون إثر وقوع 1028 حادث مرور خلال أسبوع، حسب ما أفاد به، اليوم الاثنين، بيان للمديرية العامة للحماية المدنية.

وأوضح المصدر ذاته أن "أثقل سجلت بولاية ورقلة بوفاة 06 أشخاص وجرح 17 آخرين تم إسعافهم وتحويلهــم إلى المراكز الاستشفائية على إثـر 09 حوادث مرور".

وفيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19، قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة الممتدة ما بين 25 الى 31 أكتوبر 2020، عبر كافة التراب الوطني بـ" 194 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين، تحثهم وتذكرهم بضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي".

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كما قامت ذات المصالح بـ "381 عملية تعقيم عامة عبر 48 ولاية مست عدة منشآت وهياكل عمومية وخاصة، المجمعات السكنية والشوارع، أين خصصت المديرية العامة للحماية المدنية لهاتين العمليتين 1178 عون حماية مدنية بمختلف الرتب بالإضافة إلى 180 سيارة إسعاف و 183 شاحنة مضخة".

من جهة أخرى، قامت وحدات الحماية المدنية بـ" 1847 تدخلا سمح بإخماد 1373 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مختلفـة، بينما قامت خلال نفس الفترة بـ "6478 تدخـل لتغطية 5621 عملية إسعاف و إنقاذ الأشخاص في خطر".

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حوادث المرور: وفاة 42 شخصا وإصابة 1217 آخرين خلال أسبوع
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 03 تشرين2/نوفمبر 2020 14:11     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 39 مرة   شارك

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