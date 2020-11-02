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"كاين أمل" أغنية توعوية تضامنية مع مرضى السرطان

  أدرج يـوم : الإثنين, 02 تشرين2/نوفمبر 2020 10:00     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 7 مرات
&quot;كاين أمل&quot; أغنية توعوية تضامنية مع مرضى السرطان

الجزائر - تم مؤخرا عبر اليوتيوب إطلاق فيديو كليب غنائي توعوي تضامنا مع مرضى السرطان من أداء مجموعة من الفنانين بمناسبة شهر اكتوبر "الوردي" (شهر التحسيس ضد سرطان الثدي).

وتعتبر هذه الأغنية -التي جاءت بالدارجة في حوالي أربع دقائق ونصف- بمثابة تشجيع ودعم لكل مريضات سرطان الثدي رغم ما يعانينه من آلام واكتئاب في حياتهن مقدما في نفس الوقت فسحة من الأمل من خلال المقاومة والعلاج وعدم اليأس والحلم بغد أفضل.

وشارك في هذا العمل -الذي أخرجه محمد فيصل دريسي- الثلاثي الغنائي الشاب (خريجي مدرسة ألحان وشباب) هيفاء رحيم وحكيمة بولونجي (من وهران) ولامية بطوش (من مستغانم) بأصواتهن التي تجمع بين طبوع مختلفة كالعاطفي الكلاسيكي والطربي.

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وكتب كلمات الأغنية أحمد طهاري الذي شارك أيضا في وضع الألحان إلى جانب مروان طبال.

وتغلب على هذا الكليب -الذي أنتجته وكالة الاتصال والإنتاج الخاصة من وهران "أزهار برود"- صور البحر والسماء الزرقاء في إشارة إلى الأمل والحياة الجميلة وكذا اللباس الأبيض الذي يرمز إلى الصفاء والوردي الذي يرمز إلى البهجة والسعادة والفرح والحب.

وأعرب مدير الوكالة محمد أزهار أن عمله هذا "يجمع فنانات شابات من أجل غرض إنساني" مضيفا أنه "يشجع أيضا النساء على إجراء فحوصات مبكرة لعلاج أنفسهن من دون عقدة الخوف التي تلازم الكثيرات".

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"كاين أمل" أغنية توعوية تضامنية مع مرضى السرطان
  أدرج يـوم : الإثنين, 02 تشرين2/نوفمبر 2020 10:00     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 7 مرة   شارك

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