Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

مناطق الظل-استفتاء: النساء الريفيات يصنعن الحدث بتلمسان

  أدرج يـوم : الأحد, 01 تشرين2/نوفمبر 2020 16:24     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 46 مرات
مناطق الظل-استفتاء: النساء الريفيات يصنعن الحدث بتلمسان

تلمسان - صنعت يوم الأحد النساء الريفيات ببعض مناطق الظل بولاية تلمسان الحدث بهبة نحو صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهن حول وثيقة تعديل الدستور المعروضة للاستفتاء الشعبي.

وتوجهت أعداد معتبرة من النساء لا سيما عدد من المنخرطات بالجمعية الولائية للمرأة الريفية لبلدية بني سنوس، بحماس نحو مكتبي الاستفتاء "سمار علي" و" فرجلي محمد " المخصصين لسكان المناطق النائية بالبلدية المذكورة للإدلاء بأصواتهن، حسب ما لوحظ بعين المكان.

وذكرت رئيسة هذه الجمعية، يمينة معقل، ل/وأج أنها اتفقت مع النساء المنخرطات بالجمعية واللواتي قمن مسبقا بتحسيس نسوة عدد من المناطق الريفية حول أهمية هذا الموعد الانتخابي وتزامنه مع ذكرى ثورة الفاتح نوفمبر المجيدة، في تحقيق التقدم والازدهار للبلاد، موضحة أن "معظم النساء المنخرطات بالجمعية لبين النداء وفاء لرسالة الشهداء والمجاهدين ومن بينهن أيضا أرامل ضحايا الإرهاب اللائي يطمحن إلى جزائر جديدة".

كما قامت بدورها المرأة الريفية خيرة جبايلي القاطنة ببلدية سبدو بالتوجه رفقة زوجها و ابنيهما نحو مكتب التصويت بعد الزوال للقيام بالواجب الانتخابي حيث قالت أنها "مواظبة على عملية التصويت في كل موعد رفقة أفراد أسرتها و أنها لا تفوت هذه الفرص لتحفيز أبنائها على التحلي بروح المواطنة والمسؤولية وحثهم على الانتخاب و إبداء الرأي والمساهمة في النهوض بالوطن".

و أضافت المتحدثة، التي لم تمنعها الظروف التي تكتسيها المناطق المعزولة من المساهمة بالفعل التضامني لا سيما في مثل هذه الظروف بمبادرة توزيع 600 قناع واقي قامت بخياطتها بنفسها على عناصر الأمن الوطني الموزعين بمراكز ومكاتب التصويت ببلدية سبدو، أنه "من الضروري الاستجابة لنداء الوطن مها كانت الظروف".

وذكرت كذلك المرأة الريفية لكحل حليمة من قرية "البخاتة" ببلدية مغنية أنها أدت واجبها الانتخابي الذي تعتبره "استمرارا للعمل الوطني الذي شرع فيه أبطال الجزائر في الفاتح نوفمبر 1954".

وقالت السيدة حليمة أن مشاركتها في الانتخاب في هذا الموعد يعد أيضا بمثابة "رسالة للتأكيد على حضور المرأة الجزائرية وتلبيتها للنداء الوطني وتطلعها لمستقبل واعد تفتح فيه الآفاق وتتكافأ فيه الفرص".

وقد التزمت جميع النساء اللواتي حاورتهن /وأج بالبروتوكول الصحي داخل مراكز ومكاتب الاقتراع من ارتداء الكمامات واستعمال المطهر الكحولي واحترام التباعد الجسدي وغيرها لمنع تفشي فيروس كورونا.

آخر تعديل على الإثنين, 02 تشرين2/نوفمبر 2020 10:05
كلـمات مفتـاحيــة :
مناطق الظل-استفتاء: النساء الريفيات يصنعن الحدث بتلمسان
  أدرج يـوم : الأحد, 01 تشرين2/نوفمبر 2020 16:24     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 46 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.11.05

القرض الشعبي الجزائري: تسويق منتجات الصيرفة الاسلامية على مستوى وكالة ثانية بالعاصمة

20.11.05

كورونا: 642 إصابة جديدة، 243 حالة شفاء و 12 حالة وفاة

20.11.05

بطاقة رقمية للفلاحين في سنة 2021 

20.11.05

الثانوية الرياضية بالدرارية: افتتاح الموسم الدراسي  2020 / 2021

20.11.05

استئناف محاكمة رجل الأعمال محي الدين طحكوت بالاستماع إلى أقوال المتهم الرئيسي 

20.11.05

شنين: تعديل الدستور "خطوة مهمة" في مسار الإصلاح الشامل الذي تبناه رئيس الجمهورية

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.11.03

حصيلة انتشار فيروس كورونا في الجزائر 03نوفمبر2020

20.11.03

الرئيس تبون "يستجيب للعلاج" وحالته الصحية في "تحسن تدريجي"

20.11.02

الاستفتاء على تعديل الدستور: 66.80 بالمائة صوتوا لصالح المشروع

20.11.02

تعديل الدستور: نتائج الاستفتاء تعد "تعبيرا حقيقيا وكاملا" لإرادة الشعب

20.11.02

الصحافة الصادرة بشرق البلاد تنقل مجريات الاستفتاء بعناوين متباينة

20.11.02

تعديل الدستور: نسبة المشاركة لا تؤثر على نتائج الاستفتاء