خنشلة: ربط أزيد من 150 سكنا ببلدية أولاد رشاش بشبكة الغاز الطبيعي

وقد أشرف الوالي علي بوزيدي على هذه العملية بمناسبة إحياء الذكرى الـ66 لاندلاع ثورة نوفمبر رفقة كل من مدير الطاقة ومدير امتياز توزيع الكهرباء والغاز على وضع حيز الخدمة لتزويد هذه المنطقة بالغاز الطبيعي.

وأكد مدير امتياز توزيع الكهرباء والغاز بخنشلة، بوبكر بن موهوب في الشروحات التقنية التي قدمها بالمناسبة أن ربط 153منزلا بمجموعة "زياني" وغرب مدينة أولاد رشاش قد تطلب غلافا ماليا بقيمة 18.518،5 مليون دج على طول شبكة تفوق 6،5 كلم في الوقت الذي لم تتعد فيه مدة الأشغال 7 أشهر.

كما تم الشروع اليوم كذلك في أشغال الربط بشبكة الغاز الطبيعي لـ60 سكنا بحي "عرقوب شعبان" بذات الجماعة المحلية بغلاف مالي يزيد عن 15 مليون دج و بشبكة بطول 6،6 كلم في الوقت الذي ستدوم فيه مدة الأشغال 4 أشهر، حسب ما تمت الإشارة إليه.

من جهته، أفاد مدير الطاقة بالولاية، المولد بن سليمان أنه تم منذ سنة 2018 وإلى غاية اليوم ربط قرابة 5 آلاف سكن عبر مختلف بلديات الولاية بشبكة الغاز الطبيعي بتمويل من صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية، الشيء الذي رفع نسبة التغطية بالطاقة الغازية عبر الولاية إلى 82 بالمائة.

وأضاف ذات المسؤول أنه وتنفيذا لتعليمات الحكومة الرامية إلى التكفل الأمثل بسكان المناطق النائية لتحسين ظروفهم المعيشية، يتواصل تجسيد برنامج لربط أزيد من 200 منطقة بالغاز الطبيعي خلال الـ4 سنوات القادمة من أجل الوصول إلى الهدف المنشود المتمثل في بلوغ نسبة تغطية بـ95 بالمائة بهذه الطاقة.

كما قامت سلطات الولاية بالمناسبة بوضع حيز الخدمة لملعب جواري ببلدية عين الطويلة في إطار برنامج مديرية الشباب والرياضة يتضمن إنجاز 98 ملعبا جواريا بمختلف ببلديات الولاية.