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تثمين أعمال خاتم الأنبياء والمرسلين محور ندوة بغرداية

  أدرج يـوم : الخميس, 29 تشرين1/أكتوير 2020 17:43     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 2 مرات
تثمين أعمال خاتم الأنبياء والمرسلين محور ندوة بغرداية

غرداية - شكلت أخلاق وأعمال الرسول الأعظم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأبعادها الكونية وتثمينها محور ندوة دينية نظمت هذا الخميس بغرداية في إطار الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف.

وتطرق الحاج طاهر بريك خلال هذه الندوة الدينية التي حضرها وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الهاشمي جعبوب، في إطار زيارة العمل في يومها الثاني والأخير التي قام بها إلى الولاية إلى مختلف مراحل حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، و نشر الإسلام وقيمه الأخلاقية عبر العالم المستوحاة من السنة النبوية المطهرة.

وأكد المحاضر أن إحياء مناسبة المولد النبوي الشريف تعد فرصة سانحة لتعزيز روح المؤمن و تقوية حبه لسيد الخلق، مستعرضا مسار السنة النبوية الشريفة و سبل تلقينها إلى الأجيال الناشئة.

وفي ختام هذه الندوة أشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي على حفل تكريم الناجحين في شهادة البكالوريا بولاية غرداية بحضور الهيئة التنفيذية الولائية وأولياء الناجحين.

وجرت مراسم هذا الحفل الذي نظم في ظل احترام تدابير التباعد الجسدي في أجواء من الفرحة و تخللته مدائح دينية رددتها جمعيات محلية.

كلـمات مفتـاحيــة :
تثمين أعمال خاتم الأنبياء والمرسلين محور ندوة بغرداية
  أدرج يـوم : الخميس, 29 تشرين1/أكتوير 2020 17:43     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 2 مرة   شارك

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