احتفالات المولد النبوي الشريف : إخماد 7 حرائق منزلية و حرائق أشجار وأحراش عبر 3 ولايات

و أكدت خلية الاعلام في أنه تم إخماد حريق في غرفة إحدى المنازل بالإضافة إلى تحويل شخص يبلغ من العمر 19 سنة أصيب بجروح عميقة على مستوى العين اليمنى ببلدية تنس (ولاية الشلف).
أما بولاية سطيف فتم إخماد حريق أخر بغرفة بمنزل يقع ببلدية بئر العرش (ولاية سطيف) بسبب المفرقعات.
المفرقعات والشموع تتسبب في نشوب حرائق متفرقة بالعاصمة دون تسجيل إصابات
و بولاية الجزائر سجلت وحدات الحماية المدنية تدخلات عدة لإخماد حرائق مست غرف بمنازل تقع بعدة بلديات على غرار الأبيار و بئر توتة و عين البنيان و بلوزداد وجسر قسنطينة و الجزائر الوسطى و الحراش. وكانت هذه الحرائق -حسب البيان- تسببت فيها استعمال المفرقعات.