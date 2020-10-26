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احتفالات المولد النبوي الشريف : إخماد 7 حرائق منزلية و حرائق أشجار وأحراش عبر 3 ولايات

  أدرج يـوم : الخميس, 29 تشرين1/أكتوير 2020 14:48     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 4 مرات
احتفالات المولد النبوي الشريف : إخماد 7 حرائق منزلية و حرائق أشجار وأحراش عبر 3 ولايات

الجزائر - أخمدت وحدات الحماية المدنية 7 حرائق منزلية و حرائق أشجار وأحراش بسبب استعمال المفرقعات والشموع بالإضافة إلى تحويل شخص مصاب بجروح في عينه وهذا على مستوى ولايات الجزائر والشلف وسطيف, حسبما أفاد به بيان المديرية العامة.

و أكدت خلية الاعلام في أنه تم إخماد حريق في غرفة إحدى المنازل بالإضافة إلى تحويل شخص يبلغ من العمر 19 سنة أصيب بجروح عميقة على مستوى العين اليمنى ببلدية تنس (ولاية الشلف).

أما بولاية سطيف فتم إخماد حريق أخر بغرفة بمنزل يقع ببلدية بئر العرش (ولاية سطيف) بسبب المفرقعات.

المفرقعات والشموع تتسبب في نشوب حرائق متفرقة بالعاصمة دون تسجيل إصابات

و بولاية الجزائر سجلت وحدات الحماية المدنية تدخلات عدة لإخماد حرائق مست غرف بمنازل تقع بعدة بلديات على غرار  الأبيار و بئر توتة و عين البنيان و بلوزداد وجسر قسنطينة و الجزائر الوسطى و الحراش. وكانت هذه الحرائق -حسب البيان- تسببت فيها استعمال المفرقعات.

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احتفالات المولد النبوي الشريف : إخماد 7 حرائق منزلية و حرائق أشجار وأحراش عبر 3 ولايات
  أدرج يـوم : الخميس, 29 تشرين1/أكتوير 2020 14:48     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 4 مرة   شارك

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