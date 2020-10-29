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المفرقعات والشموع تتسبب في نشوب حرائق متفرقة بالعاصمة دون تسجيل إصابات

  أدرج يـوم : الخميس, 29 تشرين1/أكتوير 2020 12:35     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 12 مرات
المفرقعات والشموع تتسبب في نشوب حرائق متفرقة بالعاصمة دون تسجيل إصابات

الجزائر - سجلت مصالح الحماية المدنية لولاية الجزائر، مساء أمس الأربعاء وبمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، عدة خسائر مادية تمثلت في حرائق متفرقة ارتبطت أساسا بالاستعمال غير الحذر للمفرقعات و الشموع داخل السكنات و الأماكن العامة دون تسجيل أي إصابات للمواطنين، حسبما علم لدى المكلف بالإعلام بالمديرية الجهوية لذات المصالح.

وأكد الملازم الأول المكلف بالإعلام بمديرية الحماية المدنية لولاية الجزائر، خالد بن خلف الله، أنه تم تسجيل عدة حوادث مرتبطة بالاحتفال بالمولد النبوي الشريف وأغلبها حرائق ألحقت أضرارا مادية متفاوتة الأهمية مست 4 شقق سكنية ومسكن فردي "فيلا" الى جانب نشوب حرائق في إحدى الحدائق الخاصة و تضرر عداد للغاز الطبيعي.

وقامت وحدات الحماية المدنية، حسب نفس المصدر، بإخماد حرائق بأربعة شقق تقع ببلديات الأبيار وبلوزداد وبئر توتة و عين البنيان حيث سجل حريق آخر بفيلا.

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كما تسببت المفرقعات في نشوب حريق بحديقة إحدى المنازل بالجزائر الوسطى واحتراق شجرة أخرى بالحراش وعداد للغاز الطبيعي بحسر قسنطينة، حسب المصدر الذي أشار إلى أن السبب الرئيسي لهذه الحوادث هي المفرقعات و الشموع وقلة الانتباه و الحذر من قبل المواطنين.

وقد تم تجنيد كل الوحدات والعناصر الفاعلة لهذه الليلة الاحتفالية، يقول بن خلف الله  وذلك عبر وضع أجهزة أمنية متنقلة على مستوى  كل البلديات الوسطى تقريبا.

آخر تعديل على الخميس, 29 تشرين1/أكتوير 2020 13:43
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المفرقعات والشموع تتسبب في نشوب حرائق متفرقة بالعاصمة دون تسجيل إصابات
  أدرج يـوم : الخميس, 29 تشرين1/أكتوير 2020 12:35     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 12 مرة   شارك

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