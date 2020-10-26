تكريم 29 حافظا للقرآن الكريم والحديث النبوي الشريف

قسنطينة - حظي مساء يوم الأربعاء 29 طالبا من الفائزين بمسابقة حفظ القرآن الكريم و الأحاديث النبوية الشريفة المنتسبين للمدارس القرآنية عبر ولاية قسنطينة بتكريم خلال حفل ديني أقيم بمسجد الأمير عبد القادر بمناسية الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

وأوضح بالمناسبة، مدير الشؤون الدينية و الأوقاف بالولاية، لخضر فنيط بأن مثل هذه المسابقات التي تنظم سنويا بمبادرة لمديرية القطاع "تنمي و ترقي الأجيال" منوها بالدور "الكبير'' الذي بذله معلمون متطوعون عبر المدارس القرآنية المنتشرة عبر الولاية.

وأضاف المتحدث أن تكريم المتفوقين في مسابقة حفظ القرآن الكريم و الأحاديث النبوية الشريفة شملت 3 فئات عمرية في الحفظ الكامل لـ 60 حزبا و حفظ الأحاديث النبوية الشريفة، حيث تم بالمناسبة تكريم 10 فائزين بالنسبة لفئة النساء من الفئة العمرية أكثر من 50 سنة و10 فائزين من الحفظة الصغار (أقل من 15 سنة) و 9 فائزين بالنسبة للرجال.

واستنادا للسيد فنيط، فإن ولاية قسنطينة "كانت قبل انتشار جائحة كوفيد-19 من بين الولايات التي يتوج طلبتها كل سنة بجوائز في حفظ القرآن الكريم"، مضيفا بأن العدد الإجمالي للدارسين بالمدارس القرآنية عبر الولاية كان يزيد عن 32 ألف تلميذ مسجل خلال المواسم الدراسية الماضية.

كما تم بالمناسبة تلاوة آيات قرآنية وأداء أناشيد دينية و ذلك وفق البرتكول الصحي المعمول به، حسب ما لوحظ.