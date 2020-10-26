حوادث مرور: وفاة 3 أشخاص وجرح 152 آخرين خلال 24 ساعة الأخيرة

الجزائر - لقي 3 أشخاص حتفهم وأصيب 152 آخرون بجروحمتفاوتة الخطورة جراء وقوع حوادث مرور عبر عدة ولايات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة, حسب ما أفاد به اليوم الأربعاء بيان للمديرية العامة للحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر أن وحدات الحماية المدنية قامت خلال نفس الفترة بـ 131 تدخلا من أجل عدة حوادث المرور عبر عدة ولايات خلفت إصابة 152 شخصا بجروح مختلفة و متفاوتة الخطورة ووفاة 3 أشخاص.

كما تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية برج بوعريريج لأجل نقل امرأة متوفية تبلغ من العمر67 سنة الى المستشفى المحلى مختنقة بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفئة داخل منزلها العائلي الكائن بحي 05 جويلية 62 ببلدية برج بوعريريج .

وذكر المصدر أن عناصر الحماية المدنية تدخلت لتقديم الإسعافات الأولية ل 16 شخصا أصيبوا باختناق جراء استنشاقهم غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من أجهزة التدفئة داخل مساكنهم عبر ولايات عنابة و ميلة و الجلفة و البيض و المدية.

وخلال نفس الفترة, قامت وحدات الحماية المدنية بإخماد حريقين حضريين بكل من ولايتي الجزائر و غليزان. و خلف احدي الحريقين إصابة امرأة بضيق في التنفس على اثر حريق شب بمنزل فردي كائن بشارع احمد زبانة ببلدية و دائرة المطمر حيث تم التكفل بالضحية في عين المكان و تحويلها الى المستشفى المحلي من قبل الحماية المدنية.

أما فيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19, فقامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة عبر كافة التراب الوطني بـ 34 عملية تحسيسية عبر 06 ولايات (26 بلدية) لفائدة مواطنين عبر كافة الولايات تحثهم وتذكرهم بضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي بالإضافة إلى القيام بـ 55 عملية تعقيم عبر 09 ولاية (42 بلدية) , من منشآت وهياكل عمومية وخاصة و مجمعات سكنية و شوارع.

وأبرز المصدر أن المديرية العامة للحماية المدنية خصصت لهاتين العمليتين 1014 عون حماية مدنية بمختلف الرتب، بالإضافة إلى 159 سيارة إسعاف و 164 شاحنة مضخة.