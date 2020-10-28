نورية حفصي تدعو من سطيف للتصويت بقوة على مشروع التعديل الدستوري من أجل تعزيز مكاسب المرأة

سطيف - دعت الأمينة العامة للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات نورية حفصي اليوم الأربعاء من سطيف النساء إلى التجند يوم الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور في الفاتح نوفمبر المقبل والتصويت بقوة لصالح هذا المشروع من أجل تعزيز مكاسب المرأة".

وأضافت ذات المتحدثة خلال لقاء تحسيسي حول استفتاء مشروع تعديل الدستور جمعها بالأمينات الولائيات ورئيسات المكاتب البلدية ل16 ولاية على مستوى الشرق الجزائري بدار الثقافة هواري بومدين "إن الحفاظ على مكاسب المرأة وتعزيزها يستدعي تجند كن ولعب دوركن لتشجيع ذهاب المرأة بقوة إلى صناديق الاقتراع يوم الفاتح من نوفمبر المقبل وجعل هذا التاريخ العزيز ذكرى لانطلاق ثورة أخرى ".

وأردفت "لا بد أن يكون هذا اليوم موعدا لتجديد العهد مع التاريخ ومع الجزائر لأنه ليس لدينا وطن آخر غير الجزائر".

وذكرت السيدة نورية حفصي بذات المناسبة الحاضرات بالمزايا التي حملها مشروع التعديل الدستوري بصفة عامة على غرار الفصل بين السلطات وتعزيز المساواة بين المواطنين وحماية الحقوق والحريات ومكافحة الفساد بكل أشكاله من خلال تعزيز صلاحيات هيئات المراقبة كإنشاء المحكمة الدستورية وتعزيز دور المجتمع المدني وكذا مكانة المرأة "كي تساهم بفعالية وبالتساوي مع الرجل في جميع مجالات الحياة العامة".

وأكدت السيدة نورية حفصي بأن مناضلات الاتحاد "كن ولا زلن دوما ذخرا للبلاد في جميع المحطات الهامة وعليهن الاستمرار في لعب دورهن من خلال مرافقة المرأة الجزائرية والمساهمة في صنع أفراح الجزائر كالعادة".