حوادث المرور: وفاة 36 شخصا و إصابة 1408 آخرين في ظرف أسبوع

الجزائر - لقي 36 شخصا حتفهم فيما أصيب 1408 آخرين بجروح في 1186 حادث مرور سجل في الفترة ما بين 18 و 24 أكتوبر الجاري، حسب الحصيلة الأسبوعية التي كشفت عنها، يوم الاثنين، المديرية العامة للحماية المدنية.

وسجلت أثقل حصيلة في ولاية باتنة، بوفاة 05 أشخاص و جرح 38 آخرين إثر وقوع 36 حادث مرور، تم إسعافهم و تحويلهم إلى المراكز الاستشفائية.

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وعلى صعيد آخر، قامت وحدات الحماية المدنية بـ 2621 تدخلا سمح بإخماد 2033 حريق، منها حرائق منزلية و صناعية و أخرى مختلفة.

وعموما، أحصت وحدات الحماية المدنية في الفترة المذكورة آنفا، 20941 تدخل، إثر تلقي مكالمات الاستغـاثة من طرف المواطنين، شمل حوادث المرور و الحوادث المنزلية و الإجلاء الصحي و إخماد الحرائق و تغطية الأجهزة الأمنية لمختلف التظاهرات.

أما فيما يتعلق بالنشاطات المندرجة في إطار الوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، فقد قامت وحدات الحماية المدنية، خلال ذات الفترة، بـ 157عملية تحسيسية لفائدة المواطنين عبر 48 ولاية، لحثهم وتذكيرهم بضرورة احترام قواعد الحجر الصحي و التباعد الاجتماعي.

كما قامت بـ "435 عملية تعقيم عامة" عبر كافة التراب الوطني، مست منشآت وهياكل عمومية وخاصة بالإضافة إلى المجمعات السكنية والشوارع، حيث خصصت المديرية العامة للحماية المدنية لهاتين العمليتين "1014 عون حماية مدنية بمختلف الرتب بالإضافة إلى 159 سيارة إسعاف و 164 شاحنة مضخة"، حسب ما أورده ذات البيان.