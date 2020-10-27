سوناطراك: منح عدة أجهزة و معدات لفائدة تلاميذ مناطق الظل 

الجزائر - قامت الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك بمرافقة الدخول المدرسي لهذه السنة من خلال منح عدة اجهزة ومعدات مختلفة لفائدة التلاميذ المتمدرسين على مستوى مناطق الظل، حسب ما افاد به يوم الثلاثاء بيان للمجمع.

و جاء في البيان الذي نشرته سوناطراك على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي " وفاء وتثمينا لسياسة المسؤولية الاجتماعية للمجمع ومرافقتا للدخول المدرسي، اقتنت مؤسسة سوناطراك 500 لوحة رقمية ومعدّات معلوماتية لصالح وزارة التربية الوطنية بغرض تجهيز خمس مدارس في إطار العملية النموذجية التي اطلقتها هذه الأخيرة على مستوى مناطق الظل".

و اضاف المجمع انه و من خلال هذه العملية النموذجية، سيتمكن تلاميذ هذه المدارس من الاستفادة من وسائل عصرية لمتابعة دروسهم والتخفيف من ثقل المحفظة.

في نفس السياق وتكريسا لسياستها التضامنية إزاء المناطق المعزولة، قامت سوناطراك بتركيب سخّانات مياه تعمل بالطاقة الشمسية وتجهيز قاعات للإعلام الآلي على مستوى المؤسسات التربوية للأطوار الثلاثة في كلّ من بلدية الدبداب بولاية إليزي وبلدية أم طيور بولاية الوادي.

و بهذا الخصوص، أشار المجمع انه تم على مستوى بلدية الدبداب تركيب سخّانات المياه على مستوى خمس ابتدائيات، ثلاثة متوسطات والثانوية الوحيدة للبلدية بالإضافة الى تخصيص قاعة بكل مؤسسة مجهزة بأجهزة كمبيوتر موصولة بالأنترنت.

أما ببلدية أم طيور، فقد قامت سوناطراك بتركيب السخانات بمؤسستين ابتدائيتين ومتوسطة وتجهيزهما بقاعات للإعلام الالي موصولة بشبكة الانترنت.

و في الاخير اكد المجمع أن هذه العمليات التضامنية تؤكد على "اهتمام سوناطراك ومشاركتها الفعالة في تحسين وتوفير الظروف الملائمة للتلاميذ في مشوارهم التعليمي".