Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

سوناطراك: منح عدة أجهزة و معدات لفائدة تلاميذ مناطق الظل 

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 27 تشرين1/أكتوير 2020 11:43     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 3 مرات
سوناطراك: منح عدة أجهزة و معدات لفائدة تلاميذ مناطق الظل  فيسبووك: SONATRACH

الجزائر - قامت الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك بمرافقة الدخول المدرسي لهذه السنة من خلال منح عدة اجهزة ومعدات مختلفة لفائدة التلاميذ المتمدرسين على مستوى مناطق الظل، حسب ما افاد به يوم الثلاثاء بيان للمجمع.

و جاء في البيان الذي نشرته سوناطراك على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي " وفاء وتثمينا لسياسة المسؤولية الاجتماعية للمجمع ومرافقتا للدخول المدرسي، اقتنت مؤسسة سوناطراك 500 لوحة رقمية ومعدّات معلوماتية لصالح وزارة التربية الوطنية بغرض تجهيز خمس مدارس في إطار العملية النموذجية التي اطلقتها هذه الأخيرة على مستوى مناطق الظل".

و اضاف المجمع انه و من خلال هذه العملية النموذجية، سيتمكن تلاميذ هذه المدارس من الاستفادة من وسائل عصرية لمتابعة دروسهم والتخفيف من ثقل المحفظة.

في نفس السياق وتكريسا لسياستها التضامنية إزاء المناطق المعزولة،  قامت سوناطراك بتركيب سخّانات مياه تعمل بالطاقة الشمسية وتجهيز قاعات للإعلام الآلي على مستوى المؤسسات التربوية للأطوار الثلاثة في كلّ من بلدية الدبداب بولاية إليزي وبلدية أم طيور بولاية الوادي.

و بهذا الخصوص، أشار المجمع انه تم على مستوى بلدية الدبداب تركيب سخّانات المياه على مستوى خمس ابتدائيات، ثلاثة متوسطات والثانوية الوحيدة للبلدية بالإضافة الى تخصيص قاعة بكل مؤسسة مجهزة بأجهزة كمبيوتر موصولة بالأنترنت.

أما ببلدية أم طيور، فقد قامت سوناطراك بتركيب السخانات بمؤسستين ابتدائيتين ومتوسطة وتجهيزهما بقاعات للإعلام الالي موصولة بشبكة الانترنت.

و في الاخير اكد المجمع أن هذه العمليات التضامنية  تؤكد على "اهتمام سوناطراك ومشاركتها الفعالة في تحسين وتوفير الظروف الملائمة للتلاميذ في مشوارهم التعليمي".

آخر تعديل على الثلاثاء, 27 تشرين1/أكتوير 2020 12:10
كلـمات مفتـاحيــة :
سوناطراك: منح عدة أجهزة و معدات لفائدة تلاميذ مناطق الظل 
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 27 تشرين1/أكتوير 2020 11:43     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 3 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.10.27

تأجيل محاكمة والي العاصمة السابق زوخ إلى 17 نوفمبر القادم

20.10.27

تنظيم سوق كبير للمنتجات الجزائرية التقليدية من 28 إلى 30 أكتوبر بالعاصمة

20.10.27

وهران: التحضير لمسرحية استعراضية جديدة للأطفال

20.10.27

حوادث المرور: وفاة 36 شخصا و إصابة 1408 آخرين في ظرف أسبوع

20.10.27

سوناطراك: منح عدة أجهزة و معدات لفائدة تلاميذ مناطق الظل 

20.10.27

يوم أول نوفمبر القادم عطلة مدفوعة الأجر

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.10.26

الوزير الأول يشرف على تكريم المتفوقين الأوائل في بكالوريا 2020

20.10.26

اليوم الوطني للصحافة : أمن ولاية الجزائر يكرم الأسرة الإعلامية

20.10.26

عطار: الأمن الطاقوي الوطني مضمون إلى غاية 2040 على الأقل

20.10.26

مناطق الظل تشهد حاليا "قفزة تنموية نوعية وحقيقية"

20.10.26

قافلة طبية لفائدة البدو الرحل والمناطق النائية بالعديد من الولايات

20.10.26

تيسمسيلت : تحديد هوية منتحل هوية إطار سام برئاسة الجمهورية (وكيل الجمهورية)