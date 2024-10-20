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كوفيد-19/مساعدات مالية: وزارة الداخلية تدعو أصحاب المهن الصغيرة إلى التقدم إلى المديريات الولائية

  أدرج يـوم : الإثنين, 26 تشرين1/أكتوير 2020 20:41     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 9 مرات
كوفيد-19/مساعدات مالية: وزارة الداخلية تدعو أصحاب المهن الصغيرة إلى التقدم إلى المديريات الولائية

 الجزائر - دعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية اليوم الاثنين أصحاب المهن الصغيرة الذين توقفت نشاطاتهم بسبب تدابير الحجر الصحي وتتوفر فيهم شروط الاستفادة من منح المساعدة المالية في إطار التكفل بآثار جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19), إلى التقدم إلى المديريات الولائية حسب نوعية كل نشاط من أجل إيداع ملف الاستفادة في أجل أقصاه 30 نوفمبر 2020.

وجاء في بيان للوزارة انه "في إطار المجهودات المبذولة من طرف السلطات العمومية للتكفل بآثار جائحة فيروس كورونا كوفيد-19, واستكمالا لعملية منح المساعدة المالية المقدرة بـ10.000 دج التي استفاد منها أرباب الأسر الذين توقفت نشاطاتهم بسبب تدابير الحجر الصحي, تدعو وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية أصحاب المهن الصغيرة, الذين تتوفر فيهم شروط الاستفادة إلى التقدم إلى المديريات الولائية حسب نوعية كل نشاط من أجل إيداع ملف الاستفادة من مساعدة مالية تقدر بـ30.000 دج للشهر, ولمدة 03 أشهر, وذلك في أجل أقصاه 30 نوفمبر 2020".

وذكرت الوزارة في بيانها بأن شروط الاستفادة من هذه المنح هي "أن يكون النشاط المعني موضوع توقف مؤقت في إطار التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية خلال فترة الحجر الصحي وحيازة سجل تجاري أو بطاقة حرفي حسب الحالة أو وثيقة

أخرى تبرر ممارسة المهنة, وأن يكون دخله السنوي المصرح به لدى مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء بعنوان سنة 2019 أقل من أو يساوي أربعمائة وثمانين ألف 480.000 دينار جزائري".

ومن بين الشروط كذلك أوضحت الوزارة أنه يجب على المستفيد أن "يسدد بانتظام الاشتراكات الاجتماعية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء بعنوان سنة 2019, وأن يكتتب جدول تسديد الاشتراك السنوي بعنوان سنة 2020".

وفيما يخص ملف الاستفادة, أشارت الوزارة الى أنه يتكون من "استمارة معلومات يتم تحميلها من الموقع الرسمي لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية (www.interieur.gov.dz) أو تسلم من طرف المديريات الولائية, يتم ملؤها والتوقيع عليها من طرف المعني, ومن نسخة من بطاقة الشفاء أو شهادة

الانتساب إلى صندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء أو أي بطاقة تحمل رقم الضمان الاجتماعي للمعني, ومن صك حسابي بريدي أو بنكي مشطوب أو أي وثيقة تثبت رقم الحساب البريدي أو البنكي".

آخر تعديل على الإثنين, 26 تشرين1/أكتوير 2020 20:41
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كوفيد-19/مساعدات مالية: وزارة الداخلية تدعو أصحاب المهن الصغيرة إلى التقدم إلى المديريات الولائية
  أدرج يـوم : الإثنين, 26 تشرين1/أكتوير 2020 20:41     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 9 مرة   شارك

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