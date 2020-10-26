الدرك الوطني يضع مخططا خاصا بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

الجزائر - وضعت قيادة الدرك الوطني مخططا أمنيا خاصا بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بغية تأمين مختلف الفضاءات وشبكة الطرقات الواقعة ضمن إقليم الاختصاص, وهذا في ظل ظروف غير مسبوقة يشهدها العالم والجزائر نتيجة تفشي وباء كورونا (كوفيد-19).

وأوضح بيان لقيادة الدرك الوطني اليوم الاثنين أنه "تم اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية اللازمة, وهذا بوضع تشكيلات أمنية من أجل ضمان مراقبة فعّالة للإقليم وتجسيد التواجد الدائم والمستمر في الميدان".

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ويعتمد مخطط الدرك الوطني على "العمل الجواري وتثمين الخدمة العمومية حفاظا على الأمن والسكينة العموميين, كما تم اتخاذ جملة من الإجراءات الميدانية لمحاربة الإتجار بالمفرقعات والألعاب النارية حفاظا على الصحة العمومية وتكثيف الدوريات لضمان التدخل السريع والفعال عند الضرورة".

وتضع مؤسسة الدرك الوطني في خدمة المواطنين الرقم الأخضر (10.55) لطلب النجدة والإسعاف أو التدخل عند الضرورة وكذا موقع «TARIKI» عبر الأنترنيت ومن خلال صفحة الفايسبوك للإستعلام عن حالة الطرقات, بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني للشكاوى المسبقة والاستعلام عن بعد «www.ppgn.mdn.dz ».