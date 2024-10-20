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الشرطة تلقت أزيد من مليوني مكالمة هاتفية خلال ال9 اشهر الاولى من السنة الجارية

  أدرج يـوم : الإثنين, 26 تشرين1/أكتوير 2020 17:57     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 7 مرات
الشرطة تلقت أزيد من مليوني مكالمة هاتفية خلال ال9 اشهر الاولى من السنة الجارية

الجزائر- تلقت مراكز العمليات التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني خلال 09 أشهر الأولى من السنة الحالية 2.269756 مكالمة هاتفية من طرف المواطنين عبر الخط الأخضر 1548 و خط شرطة النجدة 17 كما أفاد اليوم الاثنين بيان لمصالح الامن الوطني.

و أوضح ذات البيان أن "مكالمات الرقم المجاني 1548 قدرت بـ 1.052.627 مكالمة هاتفية، وبلغت المكالمات الهاتفية على الرقم 17 الخاص بشرطة النجدة 639.827  مكالمة، فيما أحصت الموزعات الهاتفية للأمن الوطني 577.302 مكالمة تنوعت مجملها حول طلبات التدخل والنجدة، الاستفسار والتوجيه وحالات اختفاء الأطفال، والتبليغ عن الجريمة".

وتعتبر المديرية العامة للأمن الوطني "عدد المكالمات المسجلة خلال الفترة المذكورة من السنة الجارية، مؤشرا إيجابيا يعكس مدى تعاون المواطن مع مصالح الشرطة، و اهتمامه بالشأن الأمني في العديد من أبعاده المتعلقة بمكافحة الجريمة والوقاية منها والمساهمة في جهود التوعية والارشاد، ما يجعله شريكا أساسيا في الحفاظ على أمن واستقرار المجتمع ".

كما ثمنت "مضامين تلك المكالمات الهاتفية الواردة من المواطنين للمساهمة في جهود الشرطة الهادفة إلى فرض احترام تدابير الوقاية للحد من انتشار وباء كورونا ومكافحته".

وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني بالمناسبة كل المواطنين بالروابط الاتصالية للأمن الوطن من الرقم الأخضر 48-15 ورقم شرطة النجدة 17 و تطبيقة "ألو شرطة" وصفحتيها على "الفايسبوك والتويتر" من أجل المساهمة في محاربة الجريمة والوقاية منها وإثراء مختلف نشاطات التوعية بما فيها تلك المتعلقة بالوضع الصحي الناجم عن جائحة كورونا, يضيف ذات المصدر.

 

آخر تعديل على الإثنين, 26 تشرين1/أكتوير 2020 18:42
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الشرطة تلقت أزيد من مليوني مكالمة هاتفية خلال ال9 اشهر الاولى من السنة الجارية
  أدرج يـوم : الإثنين, 26 تشرين1/أكتوير 2020 17:57     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 7 مرة   شارك

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