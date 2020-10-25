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المجتمع المدني "سيكون الحليف الأول لاستقامة مؤسسات الدولة بموجب التعديل الدستوري"(

  أدرج يـوم : الأحد, 25 تشرين1/أكتوير 2020 17:05     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 13 مرات
المجتمع المدني &quot;سيكون الحليف الأول لاستقامة مؤسسات الدولة بموجب التعديل الدستوري&quot;(

برج بوعريريج - أكد المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية و الجالية الوطنية بالخارج نزيه برمضان يوم الأحد من برج بوعريريج أن المجتمع المدني سيكون بموجب مشروع التعديل الدستوري المطروح للاستفتاء الشعبي في 1 نوفمبر المقبل "الحليف الأول لاستقامة مؤسسات الدولة".

وقال السيد برمضان في لقاء مع ممثلي الحركة الجمعوية و فعاليات المجتمع المدني بجامعة البشير الإبراهيمي ببرج بوعريريج في إطار الحملة الاستفتائية : "إن المجتمع المدني سيكون شريكا فعالا في استقامة مؤسسات الدولة في كل المجالات من خلال المشاركة في تسيير أمور البلاد و كذا استرجاع الثقة المفقودة بين السلطة و الشعب التي ضاعت في المرحلة السالفة".

وأضاف في ذات الصدد أن الجمعيات التي ساهمت في صياغة الدستور الجديد و مشروعه النهائي "ستصبح تعمل بموجبه على التصدي و الوقاية من الفساد من خلال إنشاء المرصد الوطني للمجتمع المدني الذي سيكرس بصفة فعلية استمرارية عملية التشاور بين القمة و القاعدة".

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ودعا السيد برمضان في الأخير الحضور و من خلالهم المواطنين إلى "المشاركة بكثافة في استفتاء تعديل الدستور يوم الفاتح من نوفمبر القادم و التصويت بنعم من أجل تحقيق تغيير فعلي سيرسم للجزائر الجديدة".

آخر تعديل على الأحد, 25 تشرين1/أكتوير 2020 18:52
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المجتمع المدني "سيكون الحليف الأول لاستقامة مؤسسات الدولة بموجب التعديل الدستوري"(
  أدرج يـوم : الأحد, 25 تشرين1/أكتوير 2020 17:05     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 13 مرة   شارك

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