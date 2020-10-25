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احتفالات المولد النبوي الشريف: المديرية العامة للأمن الوطني تسطر مخططا أمنيا

  أدرج يـوم : الأحد, 25 تشرين1/أكتوير 2020 13:49     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 14 مرات
احتفالات المولد النبوي الشريف: المديرية العامة للأمن الوطني تسطر مخططا أمنيا

الجزائر - وضعت المديرية العامة للأمن الوطني مخططا خاصا لتأمين أجواء الاحتفال بالمولد النبوي الشريف المصادف ليوم الخميس المقبل، حسب ما أفاد به اليوم الأحد بيان للمديرية.

وحسب البيان، يهدف هذا المخطط إلى "ضمان أمن الأشخاص والممتلكات والحفاظ على النظام العام والطمأنينة والسكينة العامة.

كما يتضمن تدعيم التشكيل الأمني على مستوى الأماكن العامة والشوارع والأسواق ومحاربة الاتجار العشوائي للمفرقعات والألعاب النارية".

وفي ذات السياق،--يضيف البيان-- "قامت مصالح الشرطة بـ363 عملية في الفترة الممتدة بين 28 سبتمبر و 18 أكتوبر الجاري، مكنت من حجز 3.329.613 وحدة من المفرقعات والألعاب النارية بمختلف أشكالها، وسمحت أيضا بتوقيف 223 شخصا.

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كما شاركت مصالح الشرطة في 85 عملية أخرى مشتركة إلى جانب الشركاء الأمنيين الآخرين.

وبالمناسبة دعت المديرية العامة للأمن الوطني الأولياء إلى "الحرص على توجيه الأطفال إلى تجنب استعمال المفرقعات والألعاب النارية لما لها من خطر على صحتهم وما تثيره من مساس بالسكينة العامة خاصة في الفترات الليلية، مع الالتزام الدائم بالإجراءات الوقائية التي يفرضها الظرف الصحي لجائحة كورونا".

وذكرت ذات المديرية بالروابط الاتصالية للأمن الوطن من الرقم الأخضر 48-15 ورقم شرطة النجدة 17 وتطبيقة "ألو شرطة"، وصفحتيها على الفايسبوك والتويتر من أجل المساهمة في التوعية والوقاية.

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احتفالات المولد النبوي الشريف: المديرية العامة للأمن الوطني تسطر مخططا أمنيا
  أدرج يـوم : الأحد, 25 تشرين1/أكتوير 2020 13:49     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 14 مرة   شارك

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