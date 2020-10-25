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سكن ترقوي عمومي: دعوة المكتتبين لاستكمال الاجراءات تحسبا لاستلام المفاتيح

  أدرج يـوم : الأحد, 25 تشرين1/أكتوير 2020 10:02     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 15 مرات
سكن ترقوي عمومي: دعوة المكتتبين لاستكمال الاجراءات تحسبا لاستلام المفاتيح

الجزائر - دعت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية يوم الأحد المكتتبين الموجهين إلى مواقع السكن الترقوي العمومي عبر عدة ولايات التقرب من مصالحها التجارية على مستوى مديريات المشاريع قصد استكمال الإجراءات الإدارية و المالية تحسبا لعملية تسليم المفاتيح التي ستتم في الأيام المقبلة، حسبما أفاد به بيان للمؤسسة.

و يتعلق الأمر، حسب ذات المصدر بكل من مواقع  حي 1021 مسكن ترقوي عمومي بالرحمانية (العاصمة) حيث يبلغ عدد السكنات المعنية بالتسليم 494 مسكن .

كما يتعلق الأمر بمواقع حي  488 مسكن ترقوي عمومي ب"بورعدة" الرغاية حيث يبلغ عدد السكنات المعنية بالتسليم 177 مسكن و حي 760 مسكن ترقوي عمومي بحي "فايزي" برج البحري حيث يبلغ عدد السكنات المبرمجة للتسليم 72 مسكن.

و يوجد من ضمن المواقع أيضا حي 380 مسكن ترقوي عمومي علي منجلي بقسنطينة حيث يبلع عدد السكنات المعنية بالتسليم 380 مسكن و حي 500 مسكن ترقوي عمومي بتيبازة و تبلغ السكنات المرتقب تسليمها 35 مسكن.

آخر تعديل على الأحد, 25 تشرين1/أكتوير 2020 11:25
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سكن ترقوي عمومي: دعوة المكتتبين لاستكمال الاجراءات تحسبا لاستلام المفاتيح
  أدرج يـوم : الأحد, 25 تشرين1/أكتوير 2020 10:02     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 15 مرة   شارك

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