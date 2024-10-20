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حوادث مرور: وفاة تسعة أشخاص وإصابة 935 آخرين بجروح خلال ال48 ساعة الأخيرة

  أدرج يـوم : السبت, 24 تشرين1/أكتوير 2020 15:25     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 4 مرات

الجزائر - لقي تسعة (9) أشخاص حتفهم وأصيب 935 آخرون بجروح خلال ال48 ساعة الأخيرة جراء حوادث مرور وقعت على المستوى الوطني، حسب ما أفاد به اليوم  السبت بيان للمديرية العامة للحماية المدنية.

كما تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية البليدة--يضيف البيان-- من أجل نقل خمسة (05) أشخاص من عائلة واحدة الى مستشفى بوفارك،  يبلغون من العمر 34 ، 32 سنة ، 08 ، 05 سنوات و 03 أشهر، متوفيين مختنقين بغاز أحادي الكربون CO المنبعث من سخان الماء بالمكان المسمى حي سيدي عايد بلدية بوفاريك.

وبخصوص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة عبر كافة التراب الوطني بـ 47 عملية تحسيسية عبر 09 ولايات (34 بلدية) لفائدة المواطنين عبر كافة الولايات تحثهم على ضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الإجتماعي، بالإضافة إلى القيام بـ 100 عملية تعقيم عبر 15 ولاية (49 بلدية)، من منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع، حيث خصصت المديرية العامة للحماية المدنية لهتين العمليتين 275 عون حماية مدنية بمختلف الرتب،  46 سيارة إسعاف و 48 شاحنة.

وفي اطار نشاطاتها قامت مصالح الحماية المدنية خلال ذات الفترة أيضا ب"إخماد 05 حرائق حضرية ومختلفة بكل من ولايات بومرداس، الجلفة، سوق أهراس،  وهران و تيزي وزو ، حيث أدت هذه الحرائق الى إصابة 04 أشخاص بصعوبة في التنفس جراء الدخان بولاية سوق أهراس(...) إذ تم التكفل بالضحايا في عين المكان ونقلهم الى المستشفى المحلي".

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حوادث مرور: وفاة تسعة أشخاص وإصابة 935 آخرين بجروح خلال ال48 ساعة الأخيرة
  أدرج يـوم : السبت, 24 تشرين1/أكتوير 2020 15:25     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 4 مرة   شارك

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