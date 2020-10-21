حوادث مرور: تسجيل ارتفاع "محسوس" في عدد الحوادث و الجرحى و الوفيات خلال أسبوع

وأوضح البيان أنه مقارنة بالإحصائيات المسجلة في الأسبوع الذي سبق، عرفت حصيلة حوادث المرور ارتفاعاً محسوساً في عدد الحوادث قدر بـ (+30) حادث، وكذا ارتفاع في عدد الجرحى بـ (+12) حالة ، كما سجلت الوفيات ارتفاعا بـ (+06) حالة وذلك خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 19 أكتوبر من السنة الجارية.
و تم تسجيل خلال ذات الفترة 310 حادث مرور جسماني على مستوى المناطق الحضرية أسفر عن وفاة 15 شخصا وجرح 367 آخرين.
وتشير المعطيات ذات الصلة الى أن أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 96% نتيجة عدم احترام مسافة الأمان، الإفراط في السرعة، الإرهاق إضافة إلى العوامل الأخرى المرتبطة بالمركبة والمحيط.
و بالمناسبة جددت المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى توخي الحيطة والحذر أثناء السياقة مع ضرورة احترام قانون المرور السرعة المحددة والمراقبة الدورية للمركبة مذكرة في ذات الشأن بالرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17 لتلقي البلاغات 24 سا/24 سا.