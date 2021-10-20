تسجل أزيد من 8600 مخالفة تتعلق بخرق تدابير الوقاية من الوباء

الجزائر - سجلت مصالح الشرطة عبر التراب الوطني في ظرف الثلاثة أيام الأخيرة 8641 مخالفة تتعلق بخرق تدابير الوقاية من وباء كورونا ومكافحته حسب ما أفاد به يوم الأربعاء بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأوضح ذات المصدر بأن مصالح الشرطة أحصت أمس الثلاثاء 2309 مخالفة، 40 منها تتعلق بقطاع النقل أفضت إلى وضع 68 مركبة و 15 دراجة نارية في المحشر.

أما بخصوص الأشخاص، فقد تم تحرير 75 محضرا يتعلق بالتجمع وعدم احترام مسافة التباعد الجسدي، و1669 مخالفة بسبب عدم ارتداء القناع الواقي، بالإضافة إلى 54 أخرى خاصة بعدم ارتداء التجار للقناع الواقي داخل محلاتهم.

وذكر نفس البيان بأنه عشية الدخول المدرسي، شاركت آليات الأمن الوطني بـ65 عملية تعقيم للأماكن العمومية والشوارع بالأحياء الشعبية ومحيط المدارس، للمساهمة في تهيئة الظروف الصحية الملائمة للتلاميذ و المؤسسات التعليمية ومشاركتهم فرحة الالتحاق بمقاعد الدراسة.

وناشدت المديرية العامة للأمن الوطني بالمناسبة،-يضيف ذات البيان- وعي ومسؤولية المواطنين أمام التحديات التي تفرضها الأزمة الصحية الراهنة داعية اياهم لتفادي التراخي في اتخاذ التدابير الوقائية الواردة في البروتوكول الصحي، مع التحلي باليقظة والحذر المفروضين للحفاظ على الصحة العامة والأرواح، للحد من انتشار الوباء ومكافحته. كما جددت دعوتها لمد المزيد من جسور التعاون بين الشرطة والمواطن لتخطي هذه المرحلة.

وأشارت ذات المديرية إلى أنه و أمام ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا، تواصل المديرية العامة للأمن الوطني بصرامة مواجهة المخالفين لإجراءات وتدابير البروتوكول الصحي المطبق للوقاية من وباء كورونا ومكافحته، خاصة على مستوى الأماكن العمومية وقاعات الحفلات والأعراس، وفي المحلات التجارية وأماكن الترفيه والفضاءات الكبرى والأسواق، وسائل النقل و محيط المؤسسات التعليمية، تفاديا لتفاقم خطورة الوضع الصحي العام.