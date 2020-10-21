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الجزائر مستعدة لفتح آفاق جديدة للتعاون وتوسيع العلاقات مع اليونيسيف

  أدرج يـوم : الأربعاء, 21 تشرين1/أكتوير 2020 12:29     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 9 مرات
الجزائر مستعدة لفتح آفاق جديدة للتعاون وتوسيع العلاقات مع اليونيسيف

الجزائر- أكد وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات, عبد الرحمان بن بوزيد, استعداد" الجزائر لفتح آفاق جديدة للتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف), حسب ما أفاد به يوم الأربعاء بيان لوزارة الصحة.

وقال السيد بن بوزيد لدى استقباله الممثل الجديد لصندوق الأمم المتحدة للطفولة بالجزائر( يونيسيف), إيسالمو بوخاري- يوضح البيان- أن "الجزائر مستعدة لفتح آفاق جديدة للتعاون وتوسيع العلاقات مع اليونيسيف في مجال ترقية صحة الأم والطفل",مشيدا ب"العلاقات المتميزة التي تربط الجزائر بمنظمة اليونيسيف".

من جانبه أبدى السيد بخاري "امتنانه وعرفانه للعلاقات الثنائية المتينة التي تربط الجزائر بذات الهيئة الأممية والتي تعود إلى سنوات الستينات, خصوصا في شقها المتعلق بالبرنامج الموسع للتلقيح و برنامج صحة الأم و الطفل", معربا عن "رغبته في دعم الجزائر لتوسيع خبراتها في إطار التعاون جنوب - جنوب", -يضيف ذات المصدر.

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وبعد أن ثمن السيد بن بوزيد "الدعم الذي تلقته الجزائر في إطار مكافحة جائحة كورونا", تطرق الطرفان إلى أهمية "المسح العنقودي المتعدد المؤشرات في طبعته السادسة الذي تم إنجازه في الجزائر بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة" الرامي إلى "قياس الحالة الصحية للأطفال والأمهات و توفير المؤشرات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة سيما الهدف الثالث المتعلق بالصحة".

آخر تعديل على الأربعاء, 21 تشرين1/أكتوير 2020 13:06
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الجزائر مستعدة لفتح آفاق جديدة للتعاون وتوسيع العلاقات مع اليونيسيف
  أدرج يـوم : الأربعاء, 21 تشرين1/أكتوير 2020 12:29     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 9 مرة   شارك

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