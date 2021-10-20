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حوادث مرور: وفاة 7 أشخاص واصابة 155 آخرين بجروح خلال ال24 ساعة الاخيرة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 21 تشرين1/أكتوير 2020 12:17     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 6 مرات

الجزائر- لقي سبعة (7) أشخاص حتفهم وأصيب 155 أخرون بجروح خلال ال24 ساعة الأخيرة جراء حوادث مرور وقعت على المستوى الوطني, حسب ما أفاد به يوم الأربعاء بيان للمديرية العامة للحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر أن أثقل حصيلة سجلت بولاية سطيف بوفاة شخص واحد و إصابة 11 أخرين بجروح.

ومن جهة أخرى تدخلت مصالح الحماية المدنية من أجل تقديم الإسعافات الأولية ل 11 شخص مختنقين على اثر استنشاقهم لغاز احادي الكربون (Co) المنبعث من مدفأة وسخان الماء في داخل منازلهم السكنية, منهم ستة (6) أشخاص ببلدية الخروب (ولاية قسنطينة) وخمسة (5) أشخاص ببلدية حمام السخنة (ولاية سطيف), تم التكفل بالضحايا في عين المكان و تحويلهم في حالة مقبولة الى المصلحة الإستشفائية المحلية.

في حين, تم تسجيل بولاية وهران وفاة ثلاثة (3) أشخاص متسممين بغاز أحادي أكسيد الكربون المتسرب من سخان للماء داخل منزل سكني بحي الباهية ببلدية عين الترك.

و بخصوص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة -حسب ذات المصدر- عبر كافة التراب الوطني ب42 عملية تحسيسية عبر 10 ولايات (32 بلدية) لفائدة المواطنين عبر كافة الولايات تحثهم على ضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي.

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كما قامت ب 109 عملية تعقيم عبر 19 ولاية ( 62 بلدية), من منشآت وهياكل عمومية, خاصة المجمعات السكنية والشوارع, حيث تم تخصيص 332 عون حماية مدنية بمختلف الرتب, و 41 سيارة إسعاف و 56 شاحنة, بالإضافة الى وضع أجهزة أمنية لتغطية مكانين (2) للإقامة بولاية الجزائر والبليدة, موجهة للحجر الصحي للمواطنين الذين تم إجلائهم.

وعلاوة على هذه العمليات تدخلت ذات المصالح لإخماد حريقين حضريين بكل من ولايتي الجزائر وتيزي وزو, دون تسجيل خسائر بشرية.

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حوادث مرور: وفاة 7 أشخاص واصابة 155 آخرين بجروح خلال ال24 ساعة الاخيرة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 21 تشرين1/أكتوير 2020 12:17     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 6 مرة   شارك

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