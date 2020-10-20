دخول مدرسي: السيد رزيق يحذر من أي زيادة في أسعار اللوازم المدرسية

البويرة - حذر وزير التجارة كمال رزيق يوم الثلاثاء، التجار من أي زيادة في أسعار اللوازم المدرسية، مؤكدا عن "توفر مخزون كاف من أجل تغطية احتياجات التلاميذ وبأسعار معقولة".

وأبرز كمال رزيق في ندوة صحفية على هامش زيارة عمل إلى البويرة "ضرورة سهر السلطات المحلية بكل ولاية" على "احترام المعايير فيما تعلق بأسعار اللوازم المدرسية" من اجل السماح "لأولياء التلاميذ بالتكفل بأريحية باحتياجات أولادهم خلال فترة الدخول المدرسي".

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واسترسل قائلا انه لا "يوجد أي سبب لرفع أسعار هذه المواد، لاسيما خلال الازمة الصحية المرتبطة بوباء كوفيد-19".

كما طمأن الوزير، الذي قام بزيارة عدة هياكل تابعة لقطاعه بسور الغزلان والبويرة والهاشمية أولياء التلاميذ، مؤكدا لهم عن "توفر اللوازم المدرسية" التي سيتم وضعها في المتناول "باسعار معقولة من اجل ضمان دخول مدرسي هادئ ومرن"، كما قال.

ومن اجل ضمان تطبيق هذه التوصيات، أعطى الوزير رزيق أوامر لكل المديريات المحلية لقطاعه من اجل القيام ابتداء من غد الأربعاء بدوريات مراقبة على مستوى المحلات المعنية من اجل الوقوف على مدى احترامها للأسعار المحددة في المجال"، محذرا أن كل "خرق لهذه التوصيات أو زيادة غير مبررة للأسعار ستؤدي إلى الغلق".

كما دعا وزير التجارة التجار عبر كل الولايات إلى احترام البروتوكول الصحي الوقائي ضد كوفيد-19 من اجل تجنب إصابات جديدة بهذا الفيروس المعدي، ملحا على ضرورة احترام إجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء القناع الواقي ومنع دخول الأطفال دون 16 سنة إلى المحلات التجارية.

وبعد أن أكد أن "كل خرق لهذه الإجراءات من شأنه تهديد الصحة العمومية سيتم معاقبته بشدة"، أشار إلى برمجة دوريات لفرق مشتركة (مصالح التجارة والأمن) من اجل السهر على احترام الإجراءات الوقائية، موضحا "لا نريد أن يكون هذا الدخول المدرسي سببا في زيادة محتملة في حالات الكوفيد-19". "علينا أن نكون واعيين بهذا الخطر"، أضاف الوزير رزيق الذي قام بزيارة مركز لقمع الغش بسور الغزلان (جنوب البويرة) قبل معاينته لمصنع لإنتاج الصلصة الاصطناعية بالهاشمية (جنوبا).