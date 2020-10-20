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دخول مدرسي 2020/2021 : الدرك الوطني يضع مخططا أمنيا خاصا

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 20 تشرين1/أكتوير 2020 12:20     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 3 مرات
دخول مدرسي 2020/2021 : الدرك الوطني يضع مخططا أمنيا خاصا

الجزائر - وضعت قيادة الدرك الوطني مخططا أمنيا وقائيا خاصا بالدخول المدرسي الجديد و ذلك بالتنسيق مع السلطات المعنية بهدف الحفاظ على "أمن وسلامة "التلاميذ, حسبما أفاد به يوم الثلاثاء بيان لهذا السلك الأمني.

وأوضح البيان ذاته أنه "تحسبا للدخول المدرسي 2020-2021، وسعيا للمساهمة في إنجاحه ومواكبته، بالتنسيق مع السلطات المعنية، وضعت قيادة الدرك الوطني مخططاً أمنياً وقائياً خاصاً لهذا الغرض", حيث سيتم "توزيع أفراد الدرك الوطني ضمن تشكيلات ثابتة ومتحركة متمثلة في دوريات ونقاط مراقبة لضمان الأمن وإدارة السيولة المرورية على مستوى المحاور المؤدية إلى المؤسسات التربوية".

وتهدف هذه الإجراءات المتخذة على المستوى الوطني -حسب المصدر ذاته - إلى "توفير الأمن بمحيط كل المؤسسات التعليمية عن طريق تكثيف دوريات مراقبة في محيط المؤسسات والمسالك المؤدية إليها خاصة في الفترات المتزامنة مع أوقات الدخول والخروج تسهيلا لحركة المرور وحفاظا على سلامة وأمن التلاميذ ووقوفا على تطبيق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار وباء كورونا المستجد ".

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وعلى هذا الأساس, أكدت  مصالح الدرك الوطني -يضيف ذات البيان- على أنها " تبقى دائمة الجاهزية ومهيأة للحفاظ على الأمن العمومي بصفة مستمرة والتدخل في كل ما يتعلق بضمان السكينة العمومية " كما "ستباشر عن طريق الفرق الإقليمية، وحدات أمن الطرقات وفرق حماية الأحداث بالتنسيق مع السلطات المختصة "برنامجاً إتصالياً وتحسيسياً لفائدة المتمدرسين وكذا أوليائهم لحثهم على ضرورة احترام الإجراءات الاحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا والوقاية من حوادث المرور، والآفات الاجتماعية في الوسط المدرسي".

ويضع الدرك الوطني في خدمة المواطنين في" كل وقت ومكان، الرقم الأخضر (10.55) لطلب النجدة والإسعاف أو التدخل عند الضرورة" وكذا موقع "TARIKI" عبر الأنترنت، ومن خلال صفحة الفايسبوك، للإستعلام عن حالة الطرقات، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني للشكاوى المسبقة والإستعلام عن بعد "www.ppgn.mdn.dz ".

آخر تعديل على الثلاثاء, 20 تشرين1/أكتوير 2020 13:01
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دخول مدرسي 2020/2021 : الدرك الوطني يضع مخططا أمنيا خاصا
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 20 تشرين1/أكتوير 2020 12:20     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 3 مرة   شارك

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