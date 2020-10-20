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حوادث مرور: وفاة 17 شخصا وجرح 1263 آخرين خلال أسبوع

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 20 تشرين1/أكتوير 2020 11:02     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 5 مرات
حوادث مرور: وفاة 17 شخصا وجرح 1263 آخرين خلال أسبوع

الجزائر - لقي 17 شخصا مصرعهم و أصيب 1263 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة جراء وقوع 1045 حادث مرور خلال الأسبوع المنصرم عبر مختلف مناطق الوطن, حسبما أفادت به يوم الثلاثاء حصيلة للحماية المدنية.

وسجلت أثقل حصيلة, يضيف البيان, في ولاية تلمسان بوفاة 4 أشخاص و جرح 31 آخرين تم إسعافهم و تحويلهم إلى المراكز الاستشفائية على إثـر 31 حادث مرور.

أما فيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة عبر كافة التراب الوطني بـ222 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين عبر 48 ولاية تحثهم وتذكرهم على ضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي بالإضافة إلى القيام بـ 323 عملية تعقيم عامة عبر 48 ولاية مست عدة منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع, أين خصصت المديرية العامة للحماية المدنية لهاتين العمليتين 1039 عون حماية مدنية بمختلف الرتب, بالإضافة إلى 210 سيارة إسعاف و 138 شاحنة مضخة.

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وفي سياق آخر قامت ذات المصالح بـ1424 تدخلا سمح بإخماد 1074 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مختلفة.

آخر تعديل على الثلاثاء, 20 تشرين1/أكتوير 2020 11:05
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حوادث مرور: وفاة 17 شخصا وجرح 1263 آخرين خلال أسبوع
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 20 تشرين1/أكتوير 2020 11:02     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 5 مرة   شارك

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