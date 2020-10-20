حوادث المرور : الدرك الوطني يطلق حملة تحسيسية تحسبا للدخول الاجتماعي

وأوضح البيان أنه "تحسبا للدخول الاجتماعي 2020 , الذي يعرف ككل سنة تزايدا في حركة المرور وما يرافقها من ارتفاع في التدفق المروري على محاور الطرق الرئيسية والثانوية وبهدف ضمان دخول اجتماعي آمن, ينظم الدرك الوطني حملة تحسيسية وطنية للوقاية من حوادث المرور تحت شعار +الدرك الوطني يرافقكم لدخول اجتماعي آمن+ و التي انطلقت يوم 18 أكتوبر الجاري لتدوم إلى غاية 18 نوفمبر2020 ".

وأكد ذات المصدر أن الحملة التحسيسية تندرج "في إطار مواصلة الجهود المبذولة من طرف الدرك الوطني للحد من حوادث المرور حيث سجلت الحصيلة المرورية خلال الأشهر التسع الأولى من هذه السنة مقارنة بالسنة الماضية انخفاضا بـ 17.10% في حوادث المرور رافقه انخفاض بـ 14.90% في عدد الوفيات و21.67% في عدد الجرحى مع بقاء العامل البشري المتسبب الرئيسي في وقوع الحوادث بنسبة 91.51%".

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وأشار ذات البيان أن قيادة الدرك الوطني اتخذت جملة من الإجراءات على المستوى الوطني بهدف "تحقيق التواجد الفعال عبر الطرقات وضمان سيولة الحركة ومحاربة المخالفات المرورية بجميع أشكالها حيث سترتكز الجهود على التوعية بمخاطر السرعة المفرطة و احترام مسافة الأمان أثناء السير و خطورة استعمال الهواتف النقالة أثناء السياقة, دواعي استعمال الشريط الاستعجالي, مخاطر نقل الأطفال دون سن العاشرة في المقاعد الأمامية, احترام ممرات الراجلين والمناورات الخطيرة خصوصا في أوساط السواق الشباب".