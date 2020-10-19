المديرية العامة للأمن الوطني تذكر المواطنين بضرورة الالتزام بتدابير البروتوكول الصحي

الجزائر - ذكرت المديرية العامة للأمن الوطني، يوم الاثنين، المواطنين بضرورة الالتزام بإجراءات وتدابير البروتوكول الصحي المطبق للوقاية من وباء کورونا خاصة على مستوى الأماكن العمومية، حسب ما أفاد به بيان لذات الجهاز الأمني.

ونقل البيان تصريح رئيس خلية الاتصال بالمديرية العامة للأمن الوطني العميد الأول للشرطة لعروم اعمر، قال فيه أن المديرية "تذكر المواطنين عبر كافة قنواتها الاتصالية بضرورة الالتزام بإجراءات وتدابير البروتوكول الصحي المطبق للوقاية من وباء کورونا، خاصة على مستوى الأماكن العمومية التي تعرف ترددا كبيرا للمواطنين وفي المحلات التجارية، المطاعم، المقاهي والفضاءات الكبرى ووسائل النقل"، وذلك تفاديا لتفاقم خطورة الوضع الصحي العام".

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وبهذا الصدد، كشف رئيس خلية الاتصال والصحافة أن "مصالح الشرطة في نشاطها الجواري واليومي قد سجلت عبر كافة ولايات الوطن خلال شهر سبتمبر الماضي، 14343 نشاط توعوي وتواصل حملاتها لتوعية المواطنين بأهمية مواصلة الاحترام الصارم لقواعد التباعد الجسدي، ارتداء الكمامات الواقية واحترام الشروط العامة للنظافة والالتزام بمواقيت الحجر الصحي الجزئي المطبق لمدة ثلاثين (30 ) يوما بداية من الفاتح أكتوبر 2020 من الساعة 23:00 إلى الساعة 06:00 صباحا من اليوم الموالي، بالولايات المعنية وهي الجزائر، وهران، عنابة، جيجل، تيزي وزو، تلمسان، بجاية، البليدة، باتنة، سطيف وقسنطينة".

وأكد العميد الأول للشرطة أن المديرية العامة للأمن الوطني "تعول كثيرا على وعي ومسؤولية المواطنين أمام التحديات التي تفرضها الأزمة الصحية الراهنة وتدعوهم لتفادي التراخي في اتخاذ التدابير الوقائية الواردة في البروتوكول الصحي، مع التحلي باليقظة والحذر المفروضين للحفاظ على الصحة العامة والأرواح للحد من انتشار الوباء ومكافحته"، كما تدعو إلى "مد المزيد من جسور التعاون بين الشرطة والمواطن لتخطي هذه المرحلة".