حوادث مرور: وفاة سبعة أشخاص واصابة 161 آخرين بجروح خلال ال 24 ساعة الأخيرة

الجزائر - لقي سبعة (7) أشخاص حتفهم وأصيب 161 أخرون بجروح خلال ال24 ساعة الاخيرة جراء حوادث مرور وقعت على المستوى الوطني, حسب ما أفاد به يوم الاثنين بيان للمديرية العامة للحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر أن "أثقل حصيلة سجلت بولاية الأغواط بوفاة 03 أشخاص و إصابة 06 أخرين بجروح تم إسعافهم ونقلهم للمستشفى المحلي, على إثر اصطدام بين سيارتين (2) بالطريق الوطني رقم 47 ببلدية أفلو".

و بخصوص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة -حسب ذات المصدر- عبر كافة التراب الوطني بـ" 39 عملية تحسيسية عبر 6 ولايات (24 بلدية) لفائدة المواطنين عبر كافة الولايات تحثهم على ضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي".

كما قامت بـ" 153 عملية تعقيم عبر 10 ولايات (55 بلدية), من منشآت وهياكل عمومية, خاصة المجمعات السكنية والشوارع, حيث تم تخصيص 197 عون حماية مدنية بمختلف الرتب, 39 سيارة إسعاف و 46 شاحنة, بالإضافة الى وضع أجهزة أمنية لتغطية مكانين (2) للإقامة بولاية الجزائر, موجهة للحجر الصحي للمواطنين الذين تم إجلائهم".

وعلاوة على هذه العمليات تدخلت ذات المصالح بولاية أدرار على إثر "انهيار جدار خارجي لمنزل من الطوب, بالمكان المسمى +قصر تيلولين+ ببلدية ودائرة حاسي خليفة, حيث خلف الحادث وفاة طفلتين (2) تبلغان من العمر 05 و 08 سنوات تم نقلهما إلى مستشفى زاوية كنتة".

وأشار البيان أيضا الى أن مصالح الحماية المدنية "أخمدت 4 حرائق حضرية و مختلفة بكل من ولايات الجزائر, تبسة, غرداية و تيارت, أدت الى صابة ثلاثة (3) شخاص بصعوبة في التنفس و شخص واحد بحروق من الدرجة الثانية بولاية غرداية, و كذا إصابة شخص بحالة صدمة بولاية الجزائر تم إسعافهم في عين المكان ثم إجلائهم الى المستشفيات المحلية".

وبالبيض تدخلت مصالح الحماية للولاية من أجل "تقديم الإسعافات الأولية لـ 05 أشخاص مختنقين على اثر استنشاقهم لغاز احادي الكربون المنبعث من سخان الماء في داخل منزلهم السكني الكائن بحي 112 مسكن, ببلدية و دائرة الرقاصة, تم التكفل بالضحايا في عين المكان و تحويلهم في حالة مقبولة الى المصلحة الاستشفائية المحلية".