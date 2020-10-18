Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

ضرورة وضع آليات قانونية وتنظيمية وهيكلة المجتمع المدني

  أدرج يـوم : الأحد, 18 تشرين1/أكتوير 2020 19:34     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 3 مرات
ضرورة وضع آليات قانونية وتنظيمية وهيكلة المجتمع المدني

البيض - أكد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج، نزيه برمضان، اليوم الأحد بالبيض على ضرورة وضع آليات قانونية و تنظيمية وهيكلة للمجتمع المدني حتى يؤدي الأدوار المنوطة به.

وشدد السيد برمضان خلال لقاء مع الحركة الجمعوية المحلية بقاعة المحاضرات أحمد حري على "ضرورة وضع آليات قانونية و تنظيمية وإدارية و هيكلة المجتمع المدني حتى يصل إلى أداء الأدوار المنوطة به بمسئولية وبوعي وبفهم صحيح للشراكة بينه وبين مؤسسات الدولة."

وأشار إلى أن الاهتمام بالمجتمع المدني من طرف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون "يعتبر رؤية مستقبلية لأدوار المجتمع المدني وليس دور واحد."

وذكر السيد برمضان برؤية رئيس الجمهورية للمجتمع المدني "كشريك فعلي" في العديد من الأمور مع مؤسسات الدولة وفي مرافقة هذه الأخيرة وكونه الحليف الأول لاستقامة الدولة.

 إقرأ أيضا: مشروع تعديل الدستور يضمن استرجاع الثقة بين المجتمع المدني ومؤسسات الدولة

كما أكد على "قناعة رئيس الجمهورية في إشراك المجتمع المدني و يجب ترجمة هذه القناعة إلى كل المؤسسات الأخرى وترجمتها إلى آليات واستراتيجية ورؤية و جعل فعلا من المجتمع المدني شريكا مع مؤسسات الدولة."

وأشار مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج إلى أهمية دمج جمعيات الجالية الوطنية في الخارج وأبناء هذه الجالية مع فعاليات المجتمع المدني.

وبشأن مشروع تعديل الدستور ثمن نزيه برمضان مساهمة المجتمع المدني وبقوة إلى جانب العديد من الفعاليات من أحزاب سياسية وأكاديميين وخبراء في إثراء النقاش والمقترحات المتعلقة بمسودة هذه الوثيقة.

وذكر أن هذا اللقاء التشاوري يهدف إلى "جمع مقترحات الحركة الجمعوية وتجاربها وانشغالاتها واقتراحاتها لبناء رؤية واستراتيجية مستقبلية للمجتمع المدني وفي كيفية تأطير وتأهيل وهيكلة المجتمع المدني وهو ما يعبر عن التشاركية الحقيقية، وأيضا من أجل خلق علاقة الثقة بين المجتمع المدني ومؤسسات الدولة."

كلـمات مفتـاحيــة :
ضرورة وضع آليات قانونية وتنظيمية وهيكلة المجتمع المدني
  أدرج يـوم : الأحد, 18 تشرين1/أكتوير 2020 19:34     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 3 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.10.18

الاستفتاء: جمعية الارشاد والاصلاح تدعو ابناء الجزائر المخلصين الى المشاركة بقوة  

20.10.18

ضرورة وضع آليات قانونية وتنظيمية وهيكلة المجتمع المدني

20.10.18

التعديل الدستوري: الانعكاسات الإيجابية للتصويت بنعم في صلب تدخلات منشطي الحملة الاستفتائية

20.10.18

كرة اليد / مونديال - 2021 : السباعي الجزائري في تربص من 17 إلى 22 أكتوبر بالجزائر

20.10.18

دعوة أفراد الجيش إلى أن يكونوا في مستوى "المسؤولية الدستورية"

20.10.18

أمين العقال بالأهقار: التصويت بـ ''نعم'' على مشروع تعديل الدستور ضمان للحقوق والتنمية

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.10.17

تقرير غوتيريش حول الصحراء الغربية لا يتوافق مع نص وروح التسوية الاممية-الافريقية

20.10.12

الأغواط : الدستور الجديد يلبي متطلبات البيئة ويضمن المحافظة عليها

20.10.15

المغرب يحصل على صوت واحد في انتخابات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

20.10.12

البيض: فتح تحقيق في حادث انفجار الغاز

20.10.14

اجتماع الحكومة : دراسة مشاريع مراسيم تنفيذية تخص عدة قطاعات

20.10.14

وفاة الدبلوماسي السابق عبد القادر حجار