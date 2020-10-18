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دعوة الجمعيات الدينية إلى المساهمة في ترسيخ روح الوطنية لدى المواطن الجزائري 

  أدرج يـوم : الأحد, 18 تشرين1/أكتوير 2020 18:19     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 7 مرات
دعوة الجمعيات الدينية إلى المساهمة في ترسيخ روح الوطنية لدى المواطن الجزائري 

تيارت - دعا عيسى بن لخضر مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالجمعيات الدينية والزوايا اليوم الأحد من تيارت ممثلي الجمعيات الدينية والزوايا إلى الاستثمار في الإنسان من خلال المساهمة في ترسيخ روح الوطنية لدى المواطن.

وقال السيد بن لخضر خلال لقاء بالمجلس الشعبي الولائي لتيارت جمعه بممثلي الجمعيات الدينية والزوايا أن هذه الأخيرة  "وريثا شرعيا للمرجعية الدينية والوطنية الجزائرية عبر الأجيال" داعيا إياها إلى لعب دور فعال في "صناعة شخصية المواطن الصالح الذي يحب وطنه ويفتخر به".

وأوضح أن رئيس الجمهورية "يعتمد على الجمعيات الدينية لنشر الوعي والعمل على تقوية روح الوطنية والتمسك بالدين وقيم الدولة الجزائرية التي بنت حضارتها عبر الأجيال والعصور".

ويرى مستشار رئيس الجمهورية في هذا الصدد، أن على الجمعيات الدينية والزوايا "مواصلة مهمة الاصلاح الذي بدأه الأسلاف من خلال الجمعيات الدينية والزوايا" مستشهدا بجمعية العلماء المسلمين و دورها في نشر ثقافة نبذ الاستعمار وحب الوطن و صنعها لمجاهدين قدموا روحهم فدية لتحرير الوطن.

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وقال في هذا الصدد أن دور الجمعيات الدينية اليوم في ترسيخ روح الوطنية مهم "لأن الجزائر بحاجة لكل أبنائها لكسب معركة البناء".

ومن أجل ذلك، دعا السيد بن لخضر الجمعيات الدينية والزوايا إلى استغلال التكنولوجيات الحديثة لتبليغ رسائلها بأبسط السبل كما دعاها الى السعي للاستثمار في القدرات البشرية من خلال التكوين المتواصل لأعضاءها.

كما شدد في الأخير على أهمية انخراط الجمعيات الدينية والزوايا في مشاريع التكافل الاجتماعي ومساهمتها في المجال التضامني و العمل الخيري.

كلـمات مفتـاحيــة :
دعوة الجمعيات الدينية إلى المساهمة في ترسيخ روح الوطنية لدى المواطن الجزائري 
  أدرج يـوم : الأحد, 18 تشرين1/أكتوير 2020 18:19     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 7 مرة   شارك

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